Boo slog IK Göta efter Milton Zetterlunds dubbel

Boo-seger med 4–1 mot IK Göta

Milton Zetterlund tvåmålsskytt för Boo

Andra raka segern för Boo

Det blev Boo som gick segrande ur mötet med IK Göta i U18 allettan östra herr på bortaplan, med 4–1 (1–0, 3–0, 0–1).

Milton Zetterlund med två mål för Boo

Kalle Beijer gjorde 1–0 till gästerna Boo efter 19 minuter framspelad av Alexander Myrentorp. Även i andra perioden var Boo starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom två mål av Milton Zetterlund och ett mål av Oscar Widman. 11.23 in i tredje perioden slog Max Balk till på pass av Fabian Blomgren och Robin Brattberger och reducerade. Fler mål än så blev det inte för IK Göta.

För tabellens utseende betyder det här att IK Göta ligger på nionde plats medan Boo har femteplatsen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 december i Björknäs Ishall.

Söndag 26 oktober möter IK Göta Enköping borta 16.40 och Boo möter Nyköping hemma 16.30.

IK Göta–Boo 1–4 (0–1, 0–3, 1–0)

U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (19.10) Kalle Beijer (Alexander Myrentorp).

Andra perioden: 0–2 (26.03) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs), 0–3 (35.40) Milton Zetterlund (Vincent Sörlin), 0–4 (39.03) Oscar Widman (Kalle Beijer, Gustav Ragnerstam).

Tredje perioden: 1–4 (51.23) Max Balk (Fabian Blomgren, Robin Brattberger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 2-0-3

Boo: 3-0-2

Nästa match:

IK Göta: Enköpings SK HK, borta, 26 oktober

Boo: Nyköpings SK, hemma, 26 oktober