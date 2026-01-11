Boo avgjorde med fyra mål i sista perioden

Seger för Boo med 6–1 mot Tierps HK U18

Milton Zetterlund tvåmålsskytt för Boo

Oliver Dansk avgjorde för Boo

I två perioder hängde Tierps HK U18 hyggligt med i matchen borta mot Boo. Men Boo öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 6–1 (1–0, 1–1, 4–0) i matchen i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Boo tog därmed andra raka segern, efter 5–4 mot Eskilstuna Linden Hockey i premiären.

Boos Milton Zetterlund tvåmålsskytt

Milton Zetterlund gav Boo ledningen efter 16 minuters spel på pass av Henry Dolk.

Ivar Jonsson kvitterade för Tierps HK U18 efter 54 sekunder in i andra perioden med assist av Oliver Hansson. Efter 7.36 i andra perioden nätade Oliver Dansk på pass av Henry Dolk och gav Boo ledningen.

Även i tredje perioden var Boo starkast och gick från 2–1 till 6–1 genom mål av Max Stavin, Arsenijs Zaicevs, Theo Ringqvist och Milton Zetterlund och avgjorde matchen.

Arsenijs Zaicevs gjorde ett mål för Boo och spelade dessutom fram till två mål.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i Vegahallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 15 januari. Då möter Boo Väsby i Vilundaparkens Ishall 19.55. Tierps HK U18 tar sig an Eskilstuna Linden Hockey hemma 19.50.

Boo–Tierps HK U18 6–1 (1–0, 1–1, 4–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (16.05) Milton Zetterlund (Henry Dolk).

Andra perioden: 1–1 (20.54) Ivar Jonsson (Oliver Hansson), 2–1 (27.36) Oliver Dansk (Henry Dolk).

Tredje perioden: 3–1 (43.22) Max Stavin (Arsenijs Zaicevs, Oliver Dansk), 4–1 (55.16) Arsenijs Zaicevs (Max Stavin), 5–1 (55.53) Theo Ringqvist, 6–1 (59.25) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs).

Nästa match:

Boo: Väsby IK HK, borta, 15 januari 19.55

Tierps HK U18: Eskilstuna Linden Hockey, hemma, 15 januari 19.50