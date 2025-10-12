Bollnäs/Alfta U18 utklassade Sandviken – vann med 10–0

Bollnäs/Alfta U18 segrade – 10–0 mot Sandviken

Wiktor Olsson fyramålsskytt för Bollnäs/Alfta U18

Andra raka förlusten för Sandviken

Bollnäs/Alfta U18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Sandviken i U18 Div 1 västra A herr med hela 10–0 (2–0, 6–0, 2–0).

Wiktor Olsson var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Bollnäs/Alfta U18.

Wiktor Olsson med fyra mål för Bollnäs/Alfta U18

Bollnäs/Alfta U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Bollnäs/Alfta U18 starkast och gick från 2–0 till 8–0 genom mål av Oliver Hägglund, Ludvig Dalebrant, Nils Hagelin, Axel Bergman, Wiktor Olsson och Harry Arvidsson. Bollnäs/Alfta U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Wiktor Olsson, som gjorde två mål.

Bollnäs/Alfta U18 har nu tre poäng efter tre spelade matcher medan Sandviken är utan poäng efter två matcher.

Lagen möts på nytt i Arena Jernvallen den 16 november.

I nästa omgång har Bollnäs/Alfta U18 Hudiksvall borta i Holmen Center, torsdag 16 oktober 19.30. Sandviken spelar borta mot Huge/Skutskär söndag 19 oktober 13.00.

Bollnäs/Alfta U18–Sandviken 10–0 (2–0, 6–0, 2–0)

U18 Div 1 västra A herr, Bollnäs Ishall

Första perioden: 1–0 (0.39) Wiktor Olsson (Wille Kaneskär, Axel Bergman), 2–0 (19.41) Axel Bergman (Oliver Hägglund, Wiktor Olsson).

Andra perioden: 3–0 (26.16) Oliver Hägglund (Viktor Björklund), 4–0 (27.42) Ludvig Dalebrant (Wiktor Olsson), 5–0 (32.29) Nils Hagelin (Lukas Larsson), 6–0 (33.43) Axel Bergman, 7–0 (37.28) Wiktor Olsson (Axel Bergman, Wille Kaneskär), 8–0 (38.10) Harry Arvidsson (Herman Vest, Kalle Nordström).

Tredje perioden: 9–0 (45.22) Wiktor Olsson (Ludvig Dalebrant, Oliver Hägglund), 10–0 (57.12) Wiktor Olsson (Oliver Hägglund, Axel Bergman).

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: Hudiksvalls HC, borta, 16 oktober

Sandviken: IK Huge/Skutskärs SK, borta, 19 oktober