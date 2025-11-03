Bodens HF U18 nollade Sunderby SK U18 – seger med 5–0

Bodens HF U18 vann med 5–0 mot Sunderby SK U18

Bodens HF U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Axel Cederlund matchvinnare för Bodens HF U18

Bodens HF U18 höll nollan när laget vann klart på bortaplan mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A herr. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–1, 0–2).

Segern var Bodens HF U18:s femte på de senaste sex matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Kalix U18 nästa för Bodens HF U18

Bodens HF U18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fem minuter. Efter 19.11 i andra perioden slog Alvin Ekervhén Nygren till framspelad av Elias Eklund och gjorde 0–3. Bodens HF U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Kevin Chekchantuek Erkki och Melvin Nyman.

Bodens HF U18:s nya tabellposition är tredje plats medan Sunderby SK U18 är på sjätte plats. Ett fint lyft för Bodens HF U18 som låg på sjunde plats så sent som den 7 oktober.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bodens HF med 3–1.

I nästa match, onsdag 5 november möter Sunderby SK U18 Clemensnäs HC U18 borta i Kopparhallen 19.15 medan Bodens HF U18 spelar hemma mot Kalix U18 19.00.

Sunderby SK U18–Bodens HF U18 0–5 (0–2, 0–1, 0–2)

U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (1.26) Axel Cederlund (Elton Bjärenfall, Isak Schylander), 0–2 (6.02) Alex Lundberg (Benjamin Rönnqvist, Melvin Nyman).

Andra perioden: 0–3 (39.11) Alvin Ekervhén Nygren (Elias Eklund).

Tredje perioden: 0–4 (53.15) Kevin Chekchantuek Erkki (Benjamin Rönnqvist), 0–5 (58.08) Melvin Nyman (Alex Lundberg, Elias Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 2-0-3

Bodens HF U18: 4-0-1

Nästa match:

Sunderby SK U18: Clemensnäs HC div 1, borta, 5 november

Bodens HF U18: Kalix HC, hemma, 5 november