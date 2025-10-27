Bodens HF U18 imponerade – höll nollan och vann

Bodens HF U18 vann med 2–0 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Bodens HF U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Isak Schylander matchvinnare för Bodens HF U18

Bodens HF U18 vann på bortaplan mot Brooklyn Tigers UHF U18 i U18 division 1 norra A herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Segern var Bodens HF U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

SK Lejon U18 nästa för Bodens HF U18

Första perioden blev mållös. 16.35 in i andra perioden gjorde Bodens HF U18 1–0. Målskytt var Isak Schylander på pass av Kevin Chekchantuek Erkki och Rasmus Christensen. Målet var Isak Schylanders femte i U18 division 1 norra A herr.

16.35 in i tredje perioden nätade Bodens HF U18:s Isak Degerlund på pass av Riko Pippuri och Alex Lundberg och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

För Bodens HF U18 gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Brooklyn Tigers UHF U18 är på åttonde plats.

Den 14 december tar lagen sig an varandra igen, då i Hive Arena.

Brooklyn Tigers UHF U18 tar sig an Burträsk i nästa match borta onsdag 29 oktober 19.30. Bodens HF U18 möter samma dag 19.00 SK Lejon U18 hemma.

Brooklyn Tigers UHF U18–Bodens HF U18 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Andra perioden: 0–1 (36.35) Isak Schylander (Kevin Chekchantuek Erkki, Rasmus Christensen).

Tredje perioden: 0–2 (56.35) Isak Degerlund (Riko Pippuri, Alex Lundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 2-0-3

Bodens HF U18: 4-0-1

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Burträsk HC, borta, 29 oktober

Bodens HF U18: SK Lejon, hemma, 29 oktober