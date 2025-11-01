Bodens HF starkast i straffläggningen – vann hemma mot Sundsvall

Bodens HF segrade – 4–3 efter straffar

Elias Callgren matchvinnare för Bodens HF

Tre mål för Bodens HF utan svar

Det var jämnt hela vägen när Bodens HF mötte Sundsvall hemma i hockeyettan norra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bodens HF var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (0–0, 0–2, 3–1, 0–0, 1–0). Elias Callgren blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Bodens HF–Sundsvall – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 12.36 in i andra perioden gjorde Sundsvall 1–0 genom Nils Nordh på pass av Mathias Wikudd och Martin Arpe.

Efter 17.20 i andra perioden nätade Nils Nordh återigen och gjorde 0–2.

Bodens HF vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i tredje perioden inom bara 3.37.

Sundsvall kvitterade till 3–3 genom Emil Lindblom med knappt två minuter kvar att spela. Målet kom med 1.20 kvar att spela. Bodens HF:s Elias Callgren blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Bodens HF med 18–15 och Sundsvall med 12–11 i målskillnad. Det här var Bodens HF:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sundsvalls andra uddamålsförlust.

Lördag 8 november 16.00 spelar Bodens HF hemma mot Strömsbro. Sundsvall möter Piteå borta i LF Arena söndag 2 november 16.00.

Bodens HF–Sundsvall 4–3 (0–0, 0–2, 3–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Andra perioden: 0–1 (32.36) Nils Nordh (Mathias Wikudd, Martin Arpe), 0–2 (37.20) Nils Nordh.

Tredje perioden: 1–2 (42.33) Simon Andersson (Calle Åström, Alexander Wallin), 2–2 (44.36) Alexander Wallin (Joshua Laframboise), 3–2 (46.10) Kevin Arvidsson (Andreas Nilsson, Nils Thomasson), 3–3 (58.40) Emil Lindblom (Johan Lindholm, Filip Wiberg).

Straffar: 4–3 (65.00) Elias Callgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 3-1-1

Sundsvall: 3-1-1

Nästa match:

Bodens HF: Strömsbro IF, hemma, 8 november

Sundsvall: Piteå HC, borta, 2 november