Blomberg och Blomberg bakom IFK Tumba IK 2:s avgörande mot IFK Österåker Hockey

IFK Tumba IK 2 vann hemma mot IFK Österåker Hockey i U18 division 1 östra A fortsättningsserie med 5–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Julius Blomberg gjorde 3–2 och Julius Blomberg drygt en minut senare gjorde 4–2 i sista perioden.

Hammarby IF U18 nästa för IFK Tumba IK 2

Jonatan Gomez Rosén gjorde 1–0 till IFK Österåker Hockey efter bara 1.09.

Jacob Gruvberger såg till att IFK Tumba IK 2 vände till ledning med 2–1 med två raka mål.

IFK Österåker Hockey kvitterade till 2–2 genom Leo Martins Grikis i andra perioden.

IFK Tumba IK 2 spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 5–2 genom två mål av Julius Blomberg och ett mål av Levi Brandstetter i slutet av perioden och avgjorde matchen.

Lagen möts på nytt i Österåker Sportcentrum den 1 mars.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 29 januari. Då möter IFK Tumba IK 2 Hammarby IF U18 i Kärrtorps IP 20.00. IFK Österåker Hockey tar sig an Spånga hemma 19.00.

IFK Tumba IK 2–IFK Österåker Hockey 5–2 (0–1, 2–1, 3–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ishuset

Första perioden: 0–1 (1.09) Jonatan Gomez Rosén.

Andra perioden: 1–1 (26.30) Jacob Gruvberger (Gabriel Constantinescu, Benjamin Sundlöf), 2–1 (31.27) Jacob Gruvberger (Gabriel Constantinescu), 2–2 (37.42) Leo Martins Grikis.

Tredje perioden: 3–2 (54.34) Julius Blomberg (Felix Graan), 4–2 (55.15) Julius Blomberg (Felix Graan), 5–2 (58.09) Levi Brandstetter (Viktor Ollila).

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Hammarby IF, borta, 29 januari 20.00

IFK Österåker Hockey: Spånga IS IK 1, hemma, 29 januari 19.00