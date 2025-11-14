Björklövens fina svit fortsätter mot Västerås

Seger för Björklöven med 10–2 mot Västerås

Björklövens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Jakob Ihs-Wozniak gjorde tre mål för Björklöven

Björklöven fortsätter att vinna mot Västerås i hockeyallsvenskan. På fredagen segrade Björklöven på nytt – den här gången med hela 10–2 (1–2, 4–0, 5–0) borta i ABB Arena Nord. Det var Björklövens sjunde raka seger mot Västerås.

Segern var Björklövens åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Jakob Ihs-Wozniak med tre mål för Björklöven

Västerås var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Björklöven hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 0–4 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Björklöven fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av Gustaf Kangas, Marcus Nilsson, Axel Ottosson, Jakob Ihs-Wozniak och Mathew Maione.

Marcus Nilsson gjorde ett mål för Björklöven och tre assist, Jakob Ihs-Wozniak stod för fyra poäng, varav tre mål, Gustav Possler hade tre assists, Linus Cronholm hade tre assists och Mathew Maione gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Västerås ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Björklöven leder serien. Ett fint lyft för Västerås som låg på 13:e plats så sent som den 23 oktober.

Nästa motstånd för Västerås är Nybro. Björklöven tar sig an Kalmar hemma. Båda matcherna spelas söndag 16 november 14.00.

Västerås–Björklöven 2–10 (2–1, 0–4, 0–5)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (4.14) Max Karlsson (Hugo Lejon, Patrick Guay), 1–1 (11.32) Jakob Ihs-Wozniak (Theoklis Theocharidis, Marcus Nilsson), 2–1 (17.06) Patrick Guay (Jimmie Jansson, Hugo Lejon).

Andra perioden: 2–2 (24.39) Fredrik Forsberg (Theoklis Theocharidis, Marcus Nilsson), 2–3 (30.57) Jakob Ihs-Wozniak (Marcus Nilsson, Albin Lundin), 2–4 (34.19) Oscar Tellström (Jacob Olofsson, Linus Cronholm), 2–5 (35.48) Axel Ottosson (Gustav Possler, Olli Vainio).

Tredje perioden: 2–6 (42.58) Mathew Maione (Gustav Possler, Linus Cronholm), 2–7 (45.03) Gustaf Kangas (Oliwer Sjöström, Mathew Maione), 2–8 (48.53) Jakob Ihs-Wozniak (Mathew Maione, Linus Cronholm), 2–9 (56.17) Marcus Nilsson (Olli Vainio), 2–10 (59.01) Axel Ottosson (Jakob Ihs-Wozniak, Gustav Possler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 3-0-2

Björklöven: 4-0-1

Nästa match:

Västerås: Nybro Vikings IF, hemma, 16 november

Björklöven: Kalmar HC, hemma, 16 november