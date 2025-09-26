Björklöven vann – efter hattrick av Liam Dower Nilsson

Björklöven vann med 4–1 mot SSK

Liam Dower Nilsson med tre mål för Björklöven

Axel Ottosson avgjorde för Björklöven

Liam Dower Nilsson gjorde tre mål när Björklöven segrade hemma mot SSK i hockeyallsvenskan. Till slut blev det 4–1 (0–1, 1–0, 3–0).

SSK tog ledningen efter 11.20, genom William Wiå assisterad av Henrik Eriksson och Filip Windlert. Efter 13.25 i andra perioden slog Liam Dower Nilsson till, framspelad av Oscar Tellström och kvitterade för Björklöven. Björklöven spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Liam Dower Nilsson och ett mål av Axel Ottosson och avgjorde matchen.

Björklövens Oscar Tellström hade fyra assists och Liam Dower Nilsson gjorde tre mål.

För hemmalaget betyder resultatet första plats i tabellen. SSK är på tionde plats.

I nästa omgång har Björklöven Östersunds IK borta i Östersund Arena, lördag 27 september 18.00. SSK spelar hemma mot Kalmar måndag 29 september 19.00.

Björklöven–SSK 4–1 (0–1, 1–0, 3–0)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (11.20) William Wiå (Henrik Eriksson, Filip Windlert).

Andra perioden: 1–1 (33.25) Liam Dower Nilsson (Oscar Tellström).

Tredje perioden: 2–1 (40.30) Axel Ottosson (Oscar Tellström, Oliwer Sjöström), 3–1 (52.26) Liam Dower Nilsson (Oliwer Sjöström, Oscar Tellström), 4–1 (59.05) Liam Dower Nilsson (Oscar Tellström).

Nästa match:

Björklöven: Östersunds IK, borta, 27 september

SSK: Kalmar HC, hemma, 29 september