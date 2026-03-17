Björklöven vann andra matchen mot Oskarshamn
- Seger för Björklöven med 3–0 mot Oskarshamn
- Marcus Nilsson avgjorde för Björklöven
- Andra raka segern för Björklöven
Björklöven har tagit kommandot mot Oskarshamn i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, efter vinst hemma med 3–0 (3–0, 0–0, 0–0). Därmed leder Björklöven matchserien med 2-0.
Björklöven tog därmed fjärde raka seger mot just Oskarshamn.
Björklöven–Oskarshamn – mål för mål
Björklöven stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.51 i mitten av perioden. Björklöven tog därmed en klar seger.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
Tredje perioden blev mållös och Björklöven höll i sin 3–0-ledning och vann.
Nästa match spelas på torsdag 19.00.
Björklöven–Oskarshamn 3–0 (3–0, 0–0, 0–0)
Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan
Första perioden: 1–0 (12.51) Marcus Nilsson (Fredrik Forsberg, Marcus Björk), 2–0 (19.26) Liam Dower Nilsson (Mathew Maione, Olli Vainio), 3–0 (19.42) Gustaf Kangas.
Ställning i serien: Björklöven–Oskarshamn 2–0
19 mars, 19.00, Oskarshamn–Björklöven
