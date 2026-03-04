Björklöven är klar seriesegrare efter seger mot Troja-Ljungby

Seger för Björklöven med 3–2 mot Troja-Ljungby

Björklövens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Olli Vainio avgjorde för Björklöven

Segern med 3–2 (1–1, 2–0, 0–1) borta mot Troja-Ljungby gör att Björklöven är seriesegrare i hockeyallsvenskan. Troja-Ljungby ligger på 14:e plats i tabellen.

Det var Björklövens sjätte raka seger mot Troja-Ljungby.

Segern var Björklövens åttonde på de senaste nio matcherna, och femte bortasegern i rad.

Troja-Ljungby–Björklöven – mål för mål

Troja-Ljungby tog ledningen efter 16 minuter genom Dennis Fröland efter förarbete från Filip Forsmark och Ludvig Warg. 1–1 kom efter 16.44 när Joel Mustonen hittade rätt på passning från Mathew Maione.

Björklöven gjorde också 1–2 efter 6.42 i andra perioden när Fredrik Forsberg fick träff framspelad av Liam Dower Nilsson och Albin Lundin. Olli Vainio gjorde dessutom 1–3 efter 13.33 på pass av Mathew Maione och Liam Dower Nilsson.

6.09 in i tredje perioden slog Fabian Hellström till framspelad av Linus Skager och Axel Wemmenborn och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Troja-Ljungby.

Troja-Ljungby möter Vimmerby i nästa match hemma fredag 6 mars 19.00. Björklöven möter samma dag Västerås borta.

Troja-Ljungby–Björklöven 2–3 (1–1, 0–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 1–0 (16.05) Dennis Fröland (Filip Forsmark, Ludvig Warg), 1–1 (16.44) Joel Mustonen (Mathew Maione).

Andra perioden: 1–2 (26.42) Fredrik Forsberg (Liam Dower Nilsson, Albin Lundin), 1–3 (33.33) Olli Vainio (Mathew Maione, Liam Dower Nilsson).

Tredje perioden: 2–3 (46.09) Fabian Hellström (Linus Skager, Axel Wemmenborn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-1-3

Björklöven: 4-1-0

Nästa match:

Troja-Ljungby: Vimmerby HC, hemma, 6 mars 19.00

Björklöven: Västerås IK, borta, 6 mars 19.00