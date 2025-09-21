Björklöven slog Östersund i måljämn match

Björklöven vann med 5–4 mot Östersund

Tom Andersson gjorde två mål för Björklöven

Sixten Gustavsson avgjorde för Björklöven

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Björklöven hemma mot Östersund i U18 regional norr herr på söndagen. Sixten Gustavsson blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 18.42 in i tredje perioden. Matchen slutade 5–4 (0–1, 3–1, 2–2).

– Jag tycker vi spelar med ett bra tålamod över 60 minuter, vi flyttar pucken och spenderar mycket tid i anfallszon. Tyvärr tar vi inte riktigt betalt för det vi skapar och Östersund har hela tiden hugg. Starkt att kunna vända runt matchen och avgöra, kommenterade Björklövens tränare Oskar Hägglund efter matchen.

Det var andra raka för Björklöven, efter 2–1-segern mot Ö-vik Hockey J18 i premiären.

Tom Andersson med två mål för Björklöven

Östersund tog ledningen efter 18 minuters spel, genom Glenn Lidberg framspelad av Theo Lindqvist. Östersund gjorde 0–2 genom Neo Kristoffersson efter 5.09 i andra perioden.

Björklöven gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 0–2 till ledning med 3–2. Därefter fixade Östersunds Sigge Forsell och Neo Kristoffersson att laget vände underläge till ledning med 3–4.

Sixten Gustavsson och Mathias Sivertsen Andresen låg sen bakom vändningen till 5–4 för Björklöven.

Björklövens Carl Karmehag hade fyra assists och Tom Andersson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Björklövens andra uddamålsseger den här säsongen.

I nästa omgång har Björklöven Piteå hemma i Visionite Arena, lördag 27 september 16.45. Östersund spelar hemma mot Sundsvall tisdag 23 september 18.45.

Björklöven–Östersund 5–4 (0–1, 3–1, 2–2)

U18 regional norr herr

Första perioden: 0–1 (18.43) Glenn Lidberg (Theo Lindqvist).

Andra perioden: 0–2 (25.09) Neo Kristoffersson (Joel Svensson, James Strandberg), 1–2 (29.22) Tom Andersson (Carl Karmehag, Erik Björkman), 2–2 (34.20) Amadeus Johansson (Carl Karmehag, Erik Björkman), 3–2 (39.59) Tom Andersson (Alexander Kenttä-Esko, Elias Danielsson).

Tredje perioden: 3–3 (45.41) Neo Kristoffersson, 3–4 (46.38) Sigge Forsell (Sverre Øverli Larsen), 4–4 (47.02) Mathias Sivertsen Andresen (Tom Andersson, Carl Karmehag), 5–4 (58.42) Sixten Gustavsson (Carl Karmehag).

Nästa match:

Björklöven: Piteå HC, hemma, 27 september

Östersund: IF Sundsvall Hockey, hemma, 23 september