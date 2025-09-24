Björklöven segrare hemma mot AIK

Seger för Björklöven med 5–1 mot AIK

Fredrik Forsberg avgjorde för Björklöven

Andra raka segern för Björklöven

Björklöven vände och vann mötet i hockeyallsvenskan på hemmaplan mot AIK, med 5–1 (0–1, 2–0, 3–0).

Björklöven tog därmed andra raka segern, efter 2–1 mot Mora i premiären.

SSK nästa för Björklöven

AIK tog ledningen efter 17 minuters spel, genom Simon Åkerström framspelad av Scott Pooley och Oscar Nord. Därefter fixade Björklövens Fredrik Forsberg och Oscar Tellström att laget vände underläge till ledning med 2–1. Björklöven startade tredje perioden bäst och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Theoklis Theocharidis, Anton Malmström och Gustaf Kangas och avgjorde matchen.

Fredag 26 september spelar Björklöven hemma mot SSK 18.00 och AIK mot Kalmar borta 19.00 i Hatstore Arena.

Björklöven–AIK 5–1 (0–1, 2–0, 3–0)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (17.52) Simon Åkerström (Scott Pooley, Oscar Nord).

Andra perioden: 1–1 (26.35) Oscar Tellström (Jacob Olofsson, Liam Dower Nilsson), 2–1 (37.35) Fredrik Forsberg (Theoklis Theocharidis).

Tredje perioden: 3–1 (40.30) Theoklis Theocharidis (Olli Vainio, Marcus Nilsson), 4–1 (43.20) Anton Malmström (Albin Lundin), 5–1 (49.42) Gustaf Kangas (Philip Hemmyr, Lenni Killinen).

Nästa match:

Björklöven: Södertälje SK, hemma, 26 september

AIK: Kalmar HC, borta, 26 september