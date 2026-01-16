Björklöven segrade mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan

Björklöven segrade – 5–2 mot Oskarshamn

Linus Cronholm matchvinnare för Björklöven

24:e segern för Björklöven

Björklöven vann på hemmaplan mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Matchen på fredagen slutade 5–2 (2–0, 2–2, 1–0).

Björklöven–Oskarshamn – mål för mål

Jakob Ihs-Wozniak gav Björklöven ledningen efter 13 minuters spel efter förarbete från Jacob Olofsson och Lenni Killinen. Laget gjorde också 2–0 genom Jacob Olofsson efter 17.12.

Björklöven gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Linus Cronholm och Axel Ottosson.

Oskarshamn reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Lukas Vesterlund och Hampus Karlsson i andra perioden.

1.09 in i tredje perioden satte Joel Mustonen pucken framspelad av Olli Vainio och Marcus Nilsson och ökade ledningen.

Det här betyder att Björklöven är kvar i serieledning och Oskarshamn stannar på sjätte plats, i serien.

I nästa omgång har Björklöven Bik Karlskoga borta i Nobelhallen, onsdag 21 januari 19.00. Oskarshamn spelar borta mot SSK söndag 18 januari 16.30.

Björklöven–Oskarshamn 5–2 (2–0, 2–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (13.13) Jakob Ihs-Wozniak (Jacob Olofsson, Lenni Killinen), 2–0 (17.12) Jacob Olofsson.

Andra perioden: 3–0 (22.33) Linus Cronholm (Mathew Maione, Liam Dower Nilsson), 4–0 (28.31) Axel Ottosson (Oscar Tellström, Gustav Possler), 4–1 (29.57) Lukas Vesterlund (Joni Ikonen), 4–2 (35.26) Hampus Karlsson (Pontus Näsén, Ludvig Östman).

Tredje perioden: 5–2 (41.09) Joel Mustonen (Olli Vainio, Marcus Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 3-0-2

Oskarshamn: 3-0-2

Nästa match:

Björklöven: BIK Karlskoga, borta, 21 januari 19.00

Oskarshamn: Södertälje SK, borta, 18 januari 16.30