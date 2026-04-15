Björklöven fick drömstart mot Bik Karlskoga

Björklöven segrade – 4–2 mot Bik Karlskoga

Björklöven har tagit ett grepp mot Bik Karlskoga, efter seger hemma med 4–2 (1–1, 2–1, 1–0) i Hockeyallsvenska finalen. Björklöven har greppet om matchserien med 1-0.

Oscar Tellström gav Björklöven ledningen efter 11.53. 1–1 kom efter 15.28 genom Gustaf Thorell på pass av Henrik Björklund och Eero Teräväinen.

Björklöven startade andra perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Daniel Brodin och Oscar Tellström innan Bik Karlskoga svarade och gjorde 3–2 genom Jonatan Lundgren.

Gustav Possler stod för målet när Björklöven punkterade matchen med ett 4–2-mål med 14 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Nästa match spelas på fredag 19.00.

Första perioden: 1–0 (11.53) Oscar Tellström, 1–1 (15.28) Gustaf Thorell (Henrik Björklund, Eero Teräväinen).

Andra perioden: 2–1 (22.11) Daniel Brodin (Marcus Nilsson, Albin Lundin), 3–1 (26.24) Oscar Tellström (Linus Cronholm), 3–2 (30.43) Jonatan Lundgren (Eero Teräväinen, Simen Andre Edvardsen).

Tredje perioden: 4–2 (59.46) Gustav Possler.

Ställning i serien: Björklöven–Bik Karlskoga 1–0

17 april, 19.00, Björklöven–Bik Karlskoga