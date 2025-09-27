Björklöven besegrade AIK efter Jacob Söderberg-Nelsons dubbel

Björklöven-seger med 6–4 mot AIK

Björklövens Jacob Söderberg-Nelson tvåmålsskytt

Femte raka förlusten för AIK

Det blev Björklöven som gick segrande ur mötet med AIK i U20 nationell norra på hemmaplan, med 6–4 (2–0, 4–0, 0–4).

Björklöven tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Björklöven starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom mål av Filip Nygren, William Larsson-Nygren, Jacob Söderberg-Nelson och Joakim Engholm. Petr Minar, Hugo Råsten, Mattias Nyberg och Douglas Lööv reducerade förvisso, men närmare än 6–4 kom inte AIK. Björklöven tog därmed en säker seger.

Jacob Söderberg-Nelson gjorde två mål för Björklöven och ett målgivande pass och Måns Ågren hade tre assists.

Björklöven ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan AIK ligger sist, på tionde plats.

I nästa match möter Björklöven Djurgården hemma och AIK möter Modo Hockey U20 borta. Båda matcherna spelas söndag 28 september 12.00.

Björklöven–AIK 6–4 (2–0, 4–0, 0–4)

U20 nationell norra

Första perioden: 1–0 (13.41) Jacob Söderberg-Nelson (Gustav Öberg Andersson, Måns Ågren), 2–0 (19.44) Gustav Öberg Andersson (Bruno Osmanis, William Larsson-Nygren).

Andra perioden: 3–0 (21.46) Filip Nygren (Joakim Engholm, Adam Weiberg), 4–0 (32.26) William Larsson-Nygren (Jacob Söderberg-Nelson, Måns Ågren), 5–0 (34.50) Jacob Söderberg-Nelson (Bruno Osmanis), 6–0 (38.06) Joakim Engholm (Adam Weiberg, Måns Ågren).

Tredje perioden: 6–1 (49.57) Petr Minar (Neo Nordstrand Jansson, Mattias Nyberg), 6–2 (50.19) Hugo Råsten (Patrik Jernfalk, Karl-Johan Wullt), 6–3 (51.38) Mattias Nyberg (Petr Minar), 6–4 (56.53) Douglas Lööv (Wiktor Jerneheim).

Nästa match:

Björklöven: Djurgårdens IF, hemma, 28 september

AIK: Modo Hockey, borta, 28 september