Björklöven avgjorde i sista perioden och vann mot Djurgården

Björklöven-seger med 5–4 mot Djurgården

Philip Hemmyr avgjorde för Björklöven

Andra raka segern för Björklöven

Björklöven vann hemma mot Djurgården i U20 nationell norra med 5–4. Matchen var helt jämn efter två perioder, 3–3, innan Björklöven avgjorde i sista perioden.

Luleå nästa för Björklöven

Djurgården tog ledningen i början av första perioden genom Arvid Drott.

Björklöven kvitterade till 1–1 genom Gustav Öberg Andersson efter 8.23.

Efter 18.11 i matchen gjorde Djurgården 1–2 genom Arvid Drott, som gjorde sitt andra mål. Djurgården gjorde 1–3 genom Liam Redstedt efter 7.35 i andra perioden.

Björklöven reducerade och kvitterade till 3–3 genom Bruno Osmanis och William Larsson-Nygren. Björklöven startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 3–3 till 5–3 genom mål av Roberts Gasuns och Philip Hemmyr. Djurgården gjorde 4–5 genom Viktor Hedlund efter 18.26 men kom aldrig närmare.

Djurgårdens Arvid Drott stod för tre poäng, varav två mål. William Larsson-Nygren gjorde ett mål och totalt tre poäng för Björklöven.

Förlusten var Djurgårdens tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Björklöven nu ligger på sjunde plats i tabellen och Djurgården är på sjätte plats.

I nästa match, lördag 4 oktober, har Björklöven Luleå borta i Coop Norrbotten Arena 15.30, medan Djurgården spelar hemma mot Timrå U20 17.00.

Björklöven–Djurgården 5–4 (1–2, 2–1, 2–1)

U20 nationell norra

Första perioden: 0–1 (1.33) Arvid Drott (Hampus Zirath, Noel Åslund), 1–1 (8.23) Gustav Öberg Andersson (Roberts Gasuns, Max Gustafsson), 1–2 (18.11) Arvid Drott (Marcus Nordmark, Liam Redstedt).

Andra perioden: 1–3 (27.35) Liam Redstedt (Hampus Zirath, Arvid Drott), 2–3 (30.25) Bruno Osmanis (William Larsson-Nygren, Rasmus Becker), 3–3 (30.39) William Larsson-Nygren (Rasmus Becker, Dexter Strömgren).

Tredje perioden: 4–3 (42.31) Roberts Gasuns (Gustav Öberg Andersson, Adam Weiberg), 5–3 (49.12) Philip Hemmyr (William Larsson-Nygren, Bruno Osmanis), 5–4 (58.26) Viktor Hedlund (Marcus Nordmark, Fred Nord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

Djurgården: 1-1-3

Nästa match:

Björklöven: Luleå HF, borta, 4 oktober

Djurgården: Timrå, hemma, 4 oktober