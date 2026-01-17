Bill matchvinnare – Kils AIK U20 vände och vann mot Hammarö J20

Kils AIK U20-seger med 5–4 mot Hammarö J20

Oscar Bill tvåmålsskytt för Kils AIK U20

Tre mål för Kils AIK U20 utan svar

Matchen i U20 Div 1 västra B herr mellan Kils AIK U20 och Hammarö J20 i Sannerudshallen fick se en vändning i sista perioden. Bortalaget Hammarö J20 hade ledningen i början av tredje perioden med 4–3. Men Kils AIK U20 vände matchen och vann till slut med 5–4 efter kvittering av Oscar Bill och sen avgörande mål av samme Oscar Bill.

Kils AIK U20 hade inför matchen förlorat de senaste fem mötena mot Hammarö J20.

Kils AIK U20 var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 9.37 i andra perioden nätade Viktor Ekman framspelad av Eric Skogsberg och Vilmer Timmerklev och kvitterade för Hammarö J20. Alvin Eriksson gjorde dessutom 3–4 efter 13.57 på pass av Viktor Ekman.

Redan efter 1.20 i tredje perioden kvitterade Kils AIK U20 till 4–4 genom Oscar Bill efter förarbete från Max Höglund. Laget tog ledningen redan efter efter 2.11 i tredje perioden på nytt genom Oscar Bill framspelad av Max Höglund. Bill fullbordade därmed Kils AIK U20:s vändning.

Alvin Eriksson gjorde tre mål för Hammarö J20.

När lagen möttes senast vann Hammarö med 6–4.

Lördag 24 januari möter Kils AIK U20 Nora HC/Hällefors IK U23 borta 15.00 och Hammarö J20 möter Sunne hemma 17.30.

Kils AIK U20–Hammarö J20 5–4 (3–2, 0–2, 2–0)

U20 Div 1 västra B herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (1.50) Alvin Eriksson (Vincent Granlycke, Max Wassberg), 1–1 (2.40) Albin Lindqvist, 2–1 (8.22) William Olzon (Arvid Lind), 3–1 (11.18) Theo Ellström (William Olzon), 3–2 (19.08) Alvin Eriksson (Vincent Granlycke).

Andra perioden: 3–3 (29.37) Viktor Ekman (Eric Skogsberg, Vilmer Timmerklev), 3–4 (33.57) Alvin Eriksson (Viktor Ekman).

Tredje perioden: 4–4 (41.20) Oscar Bill (Max Höglund), 5–4 (42.11) Oscar Bill (Max Höglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK U20: 3-0-2

Hammarö J20: 3-0-2

Nästa match:

Kils AIK U20: Nora HC/Hällefors IK U23, borta, 24 januari 15.00

Hammarö J20: Sunne IK, hemma, 24 januari 17.30