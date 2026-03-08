BIK Karlskoga vann toppmötet mot Valbo J18 med 5–2

BIK Karlskoga vann med 5–2 mot Valbo J18

BIK Karlskogas nionde seger på de senaste tio matcherna

Olle Andersson avgjorde för BIK Karlskoga

Valbo J18 tog emot BIK Karlskoga i söndagens toppmöte i U18 regional väst fortsättning vår herr. Och det slutade med seger för bortalaget BIK Karlskoga, som besegrade Valbo J18 med 5–2 (0–0, 3–1, 2–1).

Segern var BIK Karlskogas nionde på de senaste tio matcherna.

Valbo J18–BIK Karlskoga – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

BIK Karlskoga tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.47 genom Wilmer Olmats och gick upp till 0–2 innan Valbo J18 svarade.

I periodpausen hade BIK Karlskoga ledningen med 1–3.

BIK Karlskoga ökade ledningen till 1–4, på nytt genom Olle Andersson efter 9.52 i tredje perioden.

Valbo J18 reducerade dock till 2–4 genom Mateus Jonsson efter 11.58 av perioden.

BIK Karlskoga kunde dock avgöra till 2–5 med 5.38 kvar av matchen genom Wilmer Olmats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Valbo J18–BIK Karlskoga 2–5 (0–0, 1–3, 1–2)

U18 regional väst fortsättning vår herr, NickBack Arena

Andra perioden: 0–1 (26.47) Wilmer Olmats (Ebbe Knutsson), 0–2 (30.00) Wiliam Nilsson (Williham Jonsson), 1–2 (30.34) Ludvig Fougman (Lukas Albertsson, Milo Mcguinness), 1–3 (33.52) Olle Andersson (Theo Berggren, Adam Skoogh).

Tredje perioden: 1–4 (49.52) Olle Andersson (Theo Berggren, Axel Söderblom), 2–4 (51.58) Mateus Jonsson (Elis Eriksson, Max Olsson), 2–5 (54.22) Wilmer Olmats (Ebbe Knutsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 4-0-1

BIK Karlskoga: 5-0-0