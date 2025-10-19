BIK Karlskoga vann med 3–2 borta mot Borlänge

Seger för BIK Karlskoga med 3–2 mot Borlänge

Alfred Ahlgren matchvinnare för BIK Karlskoga

Andra raka segern för BIK Karlskoga

Bortalaget BIK Karlskoga vann matchen mot Borlänge i U18 regional väst herr. Resultatet i söndagens match i Borlänge Ishall blev 3–2 (1–1, 1–0, 1–1). Alfred Ahlgren blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 16.48 in i tredje perioden.

Borlänge–BIK Karlskoga – mål för mål

Första perioden var jämn. BIK Karlskoga inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Axel Söderblom efter 3.36, men Borlänge kvitterade genom Melvin Lantz i slutet av perioden. Efter 13.37 i andra perioden nätade Vincent Schill och gav BIK Karlskoga ledningen. Borlänge kvitterade till 2–2 genom Leo Höglund i tredje perioden.

BIK Karlskoga kunde dock avgöra till 2–3 med 3.12 kvar av matchen genom Alfred Ahlgren.

Borlänge har fem förluster och 5–33 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan BIK Karlskoga har tre vinster och två förluster och 17–14 i målskillnad. Det här var Borlänges andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även BIK Karlskogas fjärde uddamålsseger.

Borlänge–BIK Karlskoga 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

U18 regional väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (3.36) Axel Söderblom (Theo Berggren, Algot Bonander), 1–1 (18.58) Melvin Lantz (Filip Eriksson, Adrians Klavins).

Andra perioden: 1–2 (33.37) Vincent Schill.

Tredje perioden: 2–2 (54.18) Leo Höglund (Sixten Stornils), 2–3 (56.48) Alfred Ahlgren (Adam Skoogh, Algot Bonander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 0-0-5

BIK Karlskoga: 3-1-1