Bik Karlskoga vann i förlängningen mot Modo Hockey

Bik Karlskoga segrade – 2–1 efter förlängning

Åke Stakkestad tvåmålsskytt för Bik Karlskoga

Elton Hermansson nätade för Modo Hockey

Bik Karlskogas väg till seger mot Modo Hockey borta i hockeyallsvenskan blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Bik Karlskoga avgöra till 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Åke Stakkestad gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Bik Karlskoga.

Modo Hockey–Bik Karlskoga – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 10.45 in i andra perioden som Modo Hockey tog ledningen genom Elton Hermansson assisterad av Kyle Topping och Måns Carlsson.

4.53 in i tredje perioden fick Åke Stakkestad utdelning på pass av Noel Fransén och Kalle Jellvert och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Bik Karlskoga blev Åke Stakkestad som 1.42 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

På onsdag 4 mars 19.00 spelar Modo Hockey hemma mot Oskarshamn och Bik Karlskoga hemma mot Kalmar.

Modo Hockey–Bik Karlskoga 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Andra perioden: 1–0 (30.45) Elton Hermansson (Kyle Topping, Måns Carlsson).

Tredje perioden: 1–1 (44.53) Åke Stakkestad (Noel Fransén, Kalle Jellvert).

Förlängning: 1–2 (61.42) Åke Stakkestad (Eero Teräväinen, Gustaf Thorell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-1-1

Bik Karlskoga: 3-0-2

Nästa match:

Modo Hockey: IK Oskarshamn, hemma, 4 mars 19.00

Bik Karlskoga: Kalmar HC, hemma, 4 mars 19.00