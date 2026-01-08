BIK Karlskoga vann i förlängningen mot Lindlöven J18

BIK Karlskoga vann med 3–2 efter förlängning

Ebbe Knutsson matchvinnare för BIK Karlskoga

Andra raka segern för BIK Karlskoga

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut BIK Karlskoga avgöra den jämna matchen borta mot Lindlöven J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr. Slutresultatet blev 2–3 (0–0, 2–2, 0–0, 0–1). Stor matchhjälte 39 sekunder in i förlängningen blev Ebbe Knutsson som stod för det avgörande målet.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander tyckte till om matchen:

– Vi gör denna match mycket jämnare än vad det behöver vara, vi spelar svårt med puck och är väldigt stressade utan puck. Vi behöver bli mer konsekventa i spelet med puck och lita på oss mer i spelet utan puck. Skönt att vi kunde trycka dit den på övertid.

Det var andra raka segern för BIK Karlskoga, efter 7–2 mot Strömsbro i premiären.

Malung nästa för BIK Karlskoga

Den första perioden slutade 0–0.

BIK Karlskoga gjorde 0–1 genom Adam Skoogh efter 3.34 i andra perioden.

Lorenzo Karlefäldt och Wilde Wester låg sen bakom vändningen till 2–1 för Lindlöven J18.

BIK Karlskoga kvitterade till 2–2 genom Axel Söderblom.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Matchvinnare för bortalaget BIK Karlskoga blev Ebbe Knutsson som 39 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Lagens första möte för säsongen vann BIK Karlskoga med 5–2.

Lindlöven J18 tar sig an VIK Hockey U18 i nästa match borta söndag 11 januari 12.00. BIK Karlskoga möter samma dag 16.00 Malung borta.

Lindlöven J18–BIK Karlskoga 2–3 (0–0, 2–2, 0–0, 0–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Lindehov

Andra perioden: 0–1 (23.34) Adam Skoogh (Olle Andersson), 1–1 (25.46) Lorenzo Karlefäldt (Wilde Wester, Loke Österlund), 2–1 (29.45) Wilde Wester (Milo Hjortsberg), 2–2 (31.26) Axel Söderblom (Björn Carlsson, Rasmus Frisell Bergkvist).

Förlängning: 2–3 (60.39) Ebbe Knutsson (Olle Andersson).

Nästa match:

Lindlöven J18: VIK Västerås HK, borta, 11 januari 12.00

BIK Karlskoga: Malungs IF, borta, 11 januari 16.00