BIK Karlskoga vann efter förlängning mot Strömsbro

BIK Karlskoga vann med 4–3 efter förlängning

Lucas Svensson matchvinnare för BIK Karlskoga

Femte förlusten i rad för Strömsbro

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut BIK Karlskoga avgöra den jämna matchen hemma mot Strömsbro i U18 regional väst herr. Slutresultatet blev 4–3 (1–2, 2–0, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte 46 sekunder in i förlängningen blev Lucas Svensson som gjorde det avgörande målet.

Strömsbros tränare Rasmus Christensen tyckte till om matchen:

– Stark insats. Lite småmissar som avgör idag.

Borlänge nästa för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga tog ledningen i första perioden genom Axel Söderblom.

Rasmus Hörnqvist Karl och Victor Nilsson låg sen bakom vändningen till 1–2 för Strömsbro. Därefter fixade BIK Karlskogas Theo Berggren och Alfred Ahlgren att laget vände underläge till ledning med 3–2. 15.49 in i tredje perioden nätade Strömsbros Noah Lahtinen framspelad av Melvin Bengtsson och kvitterade. I förlängningen tog det 46 sekunder till BIK Karlskoga avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Lucas Svensson, framspelad av Theo Berggren.

Det här var BIK Karlskogas tredje uddamålsseger den här säsongen.

Med en omgång kvar är BIK Karlskoga på sjätte plats i tabellen medan Strömsbro är på nionde plats. Ett fint lyft för BIK Karlskoga som låg på elfte plats så sent som den 29 september.

I nästa match, söndag 19 oktober möter BIK Karlskoga Borlänge borta i Borlänge Ishall 12.00 medan Strömsbro spelar hemma mot Örebro Hockey U18 16.45.

BIK Karlskoga–Strömsbro 4–3 (1–2, 2–0, 0–1, 1–0)

U18 regional väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (6.31) Axel Söderblom, 1–1 (10.42) Victor Nilsson (Albin Augustsson, Ludvig Eklund), 1–2 (15.41) Rasmus Hörnqvist Karl (William Ederborg).

Andra perioden: 2–2 (30.08) Theo Berggren (Alfred Ahlgren, Olle Andersson), 3–2 (37.46) Alfred Ahlgren (Olle Andersson).

Tredje perioden: 3–3 (55.49) Noah Lahtinen (Melvin Bengtsson).

Förlängning: 4–3 (60.46) Lucas Svensson (Theo Berggren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 3-1-1

Strömsbro: 0-1-4

Nästa match:

BIK Karlskoga: Borlänge HF, borta, 19 oktober

Strömsbro: Örebro HK, hemma, 19 oktober