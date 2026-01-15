BIK Karlskoga utklassade IFK Arboga J18 – seger med 8–1

BIK Karlskoga vann med 8–1 mot IFK Arboga J18

BIK Karlskogas Vincent Schill tvåmålsskytt

Olle Andersson matchvinnare för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot IFK Arboga J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr med hela 8–1 (2–0, 2–0, 4–1).

Därmed har BIK Karlskoga vunnit fyra matcher i rad i U18 regional väst fortsättning vår herr.

Vincent Schill gjorde två mål för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga tog ledningen efter 14.15 genom Wilmer Olmats efter pass från Ebbe Knutsson och Theo Fridèn. Laget gjorde 2–0 när Olle Andersson hittade rätt efter förarbete av Axel Söderblom och Theo Berggren efter 16.35.

Efter 18 sekunder i andra perioden slog Axel Söderblom till på pass av Theo Berggren och gjorde 3–0. Vincent Schill gjorde dessutom 4–0 efter 4.24 framspelad av Olle Andersson och Adam Skoogh.

BIK Karlskoga hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.38 genom Vincent Schill och gick upp till 6–0 innan IFK Arboga J18 svarade.

Till slut blev det 8–1 till BIK Karlskoga.

BIK Karlskogas Theo Berggren stod för ett mål och två assists.

Den 19 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Gyllene Balken Arena.

Söndag 18 januari möter BIK Karlskoga Hudiksvall borta 13.20 och IFK Arboga J18 möter Malung hemma 13.50.

BIK Karlskoga–IFK Arboga J18 8–1 (2–0, 2–0, 4–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (14.15) Wilmer Olmats (Ebbe Knutsson, Theo Fridèn), 2–0 (16.35) Olle Andersson (Axel Söderblom, Theo Berggren).

Andra perioden: 3–0 (20.18) Axel Söderblom (Theo Berggren), 4–0 (24.24) Vincent Schill (Olle Andersson, Adam Skoogh).

Tredje perioden: 5–0 (41.38) Vincent Schill (Theo Fridèn, Vincent Axelsson), 6–0 (41.49) Albin Melin (Wilmer Olmats, Jacob Fridlund), 6–1 (48.00) Gabriel Bergdahl (Wille Rosenstam, Casper Rydin), 7–1 (53.22) Williham Jonsson (Victor Christofferson), 8–1 (54.39) Theo Berggren (Albin Melin).

Nästa match:

BIK Karlskoga: Hudiksvalls HC, borta, 18 januari 13.20

IFK Arboga J18: Malungs IF, hemma, 18 januari 13.50