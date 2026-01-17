BIK Karlskoga J20:s fina svit mot Valbo J20 fortsätter

BIK Karlskoga J20 segrade – 3–2 mot Valbo J20

BIK Karlskoga J20:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Isak Lunde-Sletten avgjorde för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 fortsätter att vinna mot Valbo J20 i U20 region väst herr. På lördagen segrade BIK Karlskoga J20 på nytt – den här gången med 3–2 (2–1, 1–1, 0–0) hemma i Nobelhallen. Det var BIK Karlskoga J20:s sjätte raka seger mot Valbo J20.

– Det är en vinst, vi har mer att hämta i vår prestation men en match med mycket utvisningar så det blir väldigt hackigt, men vi hittar en väg att vinna som lag, vilket vi är glada för, kommenterade BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson.

I och med detta har BIK Karlskoga J20 hela sex raka segrar i U20 region väst herr.

Borlänge nästa för BIK Karlskoga J20

Valbo J20 tog ledningen i första perioden genom Max Hiltunen.

Joel Antonsson och Arwid Forsman låg sen bakom vändningen till 2–1 för BIK Karlskoga J20.

Efter 10.52 i andra perioden slog Isak Lunde-Sletten till på pass av Joel Antonsson och gjorde 3–1. Valbo J20:s Hebbe Englund gjorde 3–2 efter 17.45 framspelad av Emil Hedin och Benjamin Wettervik.

Tredje perioden blev mållös och BIK Karlskoga J20 höll i sin 3–2-ledning och vann.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har BIK Karlskoga vunnit.

Nästa motstånd för BIK Karlskoga J20 är Borlänge. Lagen möts lördag 24 januari 13.00 i Nobelhallen. Valbo J20 tar sig an Malung borta tisdag 20 januari 19.00.

BIK Karlskoga J20–Valbo J20 3–2 (2–1, 1–1, 0–0)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (11.17) Max Hiltunen (Oscar Berggren, Emil Hedin), 1–1 (16.29) Arwid Forsman (William Bråtner, Agust Kittel), 2–1 (19.58) Joel Antonsson (Filip Holgersson).

Andra perioden: 3–1 (30.52) Isak Lunde-Sletten (Joel Antonsson), 3–2 (37.45) Hebbe Englund (Emil Hedin, Benjamin Wettervik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 5-0-0

Valbo J20: 3-0-2

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Borlänge HF, hemma, 24 januari 13.00

Valbo J20: Malungs IF, borta, 20 januari 19.00