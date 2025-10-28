BIK Karlskoga J20 ny serieledare efter seger mot Malung

BIK Karlskoga J20 vann med 4–2 mot Malung

BIK Karlskoga J20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

BIK Karlskoga J20:s William Bråtner tvåmålsskytt

BIK Karlskoga J20 slog Malung med 4–2 (1–0, 2–2, 1–0) på hemmaplan och kan nu fira att laget är ny serieledare i U20 region väst herr efter nio spelade matcher, på samma poäng som Strömsbro. Strömsbro har dessutom en match mer spelad. Malung ligger på sjätte plats i tabellen.

I och med detta har BIK Karlskoga J20 hela sex raka segrar i U20 region väst herr.

Filip Ladréhn gjorde matchvinnande målet

BIK Karlskoga J20 tog ledningen efter 15.46 genom William Bråtner assisterad av Agust Kittel och Arwid Forsman. Malung kvitterade till 1–1 genom Måns Gyllensten i andra perioden.

BIK Karlskoga J20 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av William Bråtner och Filip Ladréhn.

Malung reducerade dock till 3–2 genom Arvid Nilsson efter 19.17 av perioden. Villiam Lederud stod för målet när BIK Karlskoga J20 punkterade matchen med ett 4–2-mål med 52 sekunder kvar att spela. 4–2-målet blev matchens sista.

Så sent som den 3 oktober låg BIK Karlskoga J20 på sjunde plats i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter BIK Karlskoga J20 Strömsbro i Testebo Arena 12.10. Malung tar sig an Grums hemma 16.00.

BIK Karlskoga J20–Malung 4–2 (1–0, 2–2, 1–0)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (15.46) William Bråtner (Agust Kittel, Arwid Forsman).

Andra perioden: 1–1 (30.32) Måns Gyllensten (Gustav Estenstad, Tage Björnsson), 2–1 (32.37) William Bråtner (Agust Kittel), 3–1 (34.59) Filip Ladréhn (Linus Ericsson), 3–2 (39.17) Arvid Nilsson (Tage Björnsson).

Tredje perioden: 4–2 (59.08) Villiam Lederud.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 5-0-0

Malung: 2-0-3

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Strömsbro IF, borta, 1 november

Malung: Grums IK Hockey, hemma, 1 november