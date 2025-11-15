Sen vändning för BIK Karlskoga J20 som vann mot Valbo J20

BIK Karlskoga J20 vann med 6–5 efter straffar

BIK Karlskoga J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

BIK Karlskoga J20:s Villiam Lederud tvåmålsskytt

BIK Karlskoga J20 var illa ute i mötet med Valbo J20 i U20 region väst herr i NickBack Arena på lördagen. Hemmalaget Valbo J20 ledde med 5–3 med en minuter kvar av matchen, men BIK Karlskoga J20 vände och vann matchen med 6–5 (1–1, 2–2, 2–2, 0–0, 1–0).

– Jävligt starkt av gruppen och vända tillbaka matchen, vinst är alltid vinst och vi visar en bra moral. Men vi behöver höja upp vår lägstanivå över sextio minuter i vårt grundspel, kommenterade BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson efter matchen.

Segern var BIK Karlskoga J20:s nionde på de senaste tio matcherna, och femte bortasegern i rad.

Villiam Lederud tvåmålsskytt för BIK Karlskoga J20

Första perioden var jämn. Valbo J20 inledde bäst och tog ledningen genom Olle Bjälkefors efter 16.02, men BIK Karlskoga J20 kvitterade genom Villiam Lederud i slutet av perioden. Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 2–2 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

I tredje perioden gick Valbo J20 upp i en 5–3-ledning med 1.21 kvar att spela. Men BIK Karlskoga J20 vände matchen och vann med 6–5. Det matchvinnande 6–5-målet gjorde Marius Knutsen med 34.60 kvar att spela av matchen. BIK Karlskoga J20:s Marius Knutsen blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

BIK Karlskoga J20:s John Larsson hade fyra assists. Filip Hultgren och Emil Hedin gjorde ett mål och två assist var för Valbo J20.

Det här var Valbo J20:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även BIK Karlskoga J20:s tredje uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann BIK Karlskoga med 5–2.

Lördag 22 november spelar Valbo J20 hemma mot Malung 15.00 och BIK Karlskoga J20 mot Borlänge borta 12.00 i Borlänge Ishall.

Valbo J20–BIK Karlskoga J20 5–6 (1–1, 2–2, 2–2, 0–0, 0–1)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (16.02) Olle Bjälkefors (Filip Hultgren, Hannes Tupakka), 1–1 (19.55) Villiam Lederud (Filip Holgersson).

Andra perioden: 2–1 (26.03) Filip Hultgren (Emil Hedin, Benjamin Wettervik), 3–1 (27.43) Emil Hedin (Filip Hultgren, William Berglund), 3–2 (28.15) Arwid Forsman (William Bråtner, John Larsson), 3–3 (30.18) Isak Lunde-Sletten (Melker Karlsson, John Larsson).

Tredje perioden: 4–3 (54.41) Isac Winroth (Carl Öhman, Oscar Berggren), 5–3 (58.39) Olle Bjälkefors (Isac Winroth, Emil Hedin), 5–4 (58.59) Linus Ericsson (John Larsson), 5–5 (59.26) Villiam Lederud (John Larsson, Isak Lunde-Sletten).

Straffar: 5–6 (65.00) Marius Knutsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 2-2-1

BIK Karlskoga J20: 4-0-1

Nästa match:

Valbo J20: Malungs IF, hemma, 22 november

BIK Karlskoga J20: Borlänge HF, borta, 22 november