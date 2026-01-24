BIK Karlskoga J20 tog ännu en seger – 8–4 mot Borlänge

Segertåget fortsätter för BIK Karlskoga J20. Mot Borlänge på hemmaplan i Nobelhallen på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 8–4 (2–1, 3–0, 3–3) och har nu sju segrar i rad i U20 region väst herr.

BIK Karlskoga J20 var vassast i första perioden som laget vann med 2–1.

Även i andra perioden var BIK Karlskoga J20 starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Marius Knutsen, Arwid Forsman och Filip Holgersson.

BIK Karlskoga J20 startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 7–1-ledning. Men Borlänge svarade och gjorde 7–3.

Därefter var det dock BIK Karlskoga J20 som avgjorde. Laget gjorde 8–3 med fem minuter kvar att spela genom Ebbe Knutsson på pass av Filip Wiberg och Marcelo Henriksson Ribeiro. Borlänge hann få in en reducering till och slutresultatet blev 8–4.

Malte Lantz-Rosdahl gjorde två mål för Borlänge och ett assist. Arwid Forsman stod för tre poäng, varav ett mål för BIK Karlskoga J20.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, BIK Karlskoga J20 i serieledning och Borlänge på femte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. BIK Karlskoga har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Borlänge HF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter BIK Karlskoga J20 Hudiksvall i Holmen Center 13.00. Borlänge tar sig an Malung borta 13.30.

BIK Karlskoga J20–Borlänge 8–4 (2–1, 3–0, 3–3)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (0.28) Agust Kittel (Arwid Forsman, Samuel Grans), 1–1 (4.34) Texas Östberg, 2–1 (7.25) Isak Lunde-Sletten (Arwid Forsman, William Bråtner).

Andra perioden: 3–1 (28.57) Marius Knutsen, 4–1 (29.42) Arwid Forsman (Axel Söderblom, Samuel Grans), 5–1 (34.38) Filip Holgersson (Joel Antonsson, Filip Wiberg).

Tredje perioden: 6–1 (47.54) Joel Antonsson (Filip Holgersson), 7–1 (51.37) Isak Lunde-Sletten, 7–2 (53.11) Filip Eriksson (Malte Lantz-Rosdahl), 7–3 (54.27) Malte Lantz-Rosdahl (Texas Östberg, Niilo Lylander), 8–3 (55.53) Ebbe Knutsson (Filip Wiberg, Marcelo Henriksson Ribeiro), 8–4 (57.53) Malte Lantz-Rosdahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 5-0-0

Borlänge: 2-0-3

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Hudiksvalls HC, borta, 31 januari 13.00

Borlänge: Malungs IF, borta, 31 januari 13.30