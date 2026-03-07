BIK Karlskoga J20 vann matchserien mot Orsa

BIK Karlskoga J20-seger med 8–2 mot Orsa

Ludwig Sundström gjorde tre mål för BIK Karlskoga J20

Andra raka segern för BIK Karlskoga J20

Segern hemma med 8–2 (0–1, 5–0, 3–1) gör att BIK Karlskoga J20 har vunnit matchserien mot Orsa i playoff till förkval till U20 nationell västra herr. Därmed vann BIK Karlskoga J20 totalt med 2-0 i matcher.

BIK Karlskoga J20 vann därmed för 14:e matchen i rad mot just Orsa.

Nick Himmelstrand gav Orsa ledningen efter elva minuter efter förarbete från Anthon Nilsson-Andren och Vincent Lanfjärd Risberg.

I andra perioden var det i stället BIK Karlskoga J20 som hade övertaget. Laget vann perioden med hela 5–0 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Orsa reducerade dock till 5–2 genom Isac Hedberg efter 8.11 av perioden.

BIK Karlskoga J20 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 5–2 till 8–2 på bara 8.01. BIK Karlskoga J20 tog därmed en klar seger.

BIK Karlskoga J20:s Ludwig Sundström gjorde tre mål och Arwid Forsman gjorde ett mål och två målgivande passningar.

BIK Karlskoga J20–Orsa 8–2 (0–1, 5–0, 3–1)

Playoff till förkval till U20 nationell västra herr

Första perioden: 0–1 (11.38) Nick Himmelstrand (Anthon Nilsson-Andren, Vincent Lanfjärd Risberg).

Andra perioden: 1–1 (31.31) John Larsson (Filip Holgersson), 2–1 (33.35) Filip Holgersson (Filip Ladréhn), 3–1 (34.26) Ludwig Sundström (Agust Kittel, Arwid Forsman), 4–1 (34.53) Ludwig Sundström (Joel Antonsson, Samuel Grans), 5–1 (37.20) Ludwig Sundström (Arwid Forsman).

Tredje perioden: 5–2 (48.11) Isac Hedberg (Nick Himmelstrand), 6–2 (51.00) Arwid Forsman (Melker Karlsson), 7–2 (53.24) John Larsson, 8–2 (59.01) Marius Knutsen.