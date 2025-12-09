BIK Karlskoga J18 vann trots uppryckning av Köping IF 2

BIK Karlskoga J18 segrade – 4–2 mot Köping IF 2

Noah Andersson matchvinnare för BIK Karlskoga J18

Köping IF 2:s 14:e raka förlust

Matchen mellan BIK Karlskoga J18 och Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr slutade 4–2 (3–0, 1–1, 0–1). Hemmalaget BIK Karlskoga J18 gjorde en riktigt stark första period och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Köping IF 2 lyfte sig.

IFK Arboga J18 nästa för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 2.39 i andra perioden slog Lucas Weman till framspelad av Rasmus Lundgren och gjorde 4–0.

Köping IF 2:s Loke Söderberg gjorde 4–1 efter 6.44.

Köping IF 2 reducerade igen efter 10.30 i tredje perioden genom Loke Söderberg. 4–2-målet blev matchens sista.

Med en omgång kvar är BIK Karlskoga J18 på fjärde plats i tabellen medan Köping IF 2 är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann BIK Karlskoga:2 med 10–1.

Nästa motstånd för BIK Karlskoga J18 är IFK Arboga J18. Köping IF 2 tar sig an Örebro HUF 1 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 11 december 19.00.

BIK Karlskoga J18–Köping IF 2 4–2 (3–0, 1–1, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (5.39) Rasmus Lundgren (Noah Andersson), 2–0 (15.54) Kim Book, 3–0 (16.30) Noah Andersson (Lucas Weman).

Andra perioden: 4–0 (22.39) Lucas Weman (Rasmus Lundgren), 4–1 (26.44) Loke Söderberg.

Tredje perioden: 4–2 (50.30) Loke Söderberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 2-2-1

Köping IF 2: 0-0-5

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: IFK Arboga, borta, 11 december 19.00

Köping IF 2: Örebro HUF:1, hemma, 11 december 19.00