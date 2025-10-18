BIK Karlskoga J18 vann mot Kils AIK U20 – trots tidigt underläge

BIK Karlskoga J18 vann med 5–3 mot Kils AIK U20

Kils AIK U20 var i ledningen med 2–0 i Sannerudshallen efter första perioden. Men BIK Karlskoga J18 vände och vann. Till slut blev det 3–5 (2–0, 0–1, 1–4) i matchen i U20 Div 1 västra B herr.

Kils AIK U20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 10.16 i andra perioden nätade Felix Borgshed på pass av Adam Hernstigen och Simon Andersson och reducerade åt BIK Karlskoga J18. BIK Karlskoga J18 förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–4 och matchen med 5–3.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 januari i Nobelhallen.

Lördag 25 oktober 16.30 spelar Kils AIK U20 borta mot Hammarö J20. BIK Karlskoga J18 möter Sunne hemma i Nobelhallen torsdag 23 oktober 19.00.

U20 Div 1 västra B herr, Sannerudshallen

Första perioden: 1–0 (2.49) Karl Johansson (Kevin Jeffsson), 2–0 (16.37) Albin Lindqvist (Theo Ellström, William Olzon).

Andra perioden: 2–1 (30.16) Felix Borgshed (Adam Hernstigen, Simon Andersson).

Tredje perioden: 2–2 (46.03) Louie Ladréhn (Vincent Persson), 2–3 (52.12) Vincent Persson (Melvin Hedquist), 2–4 (55.16) Fredrik Norland (Adam Hernstigen), 2–5 (58.38) Felix Borgshed, 3–5 (59.39) Oscar Bill (Theo Ellström).

Kils AIK U20: Hammarö HC, borta, 25 oktober

BIK Karlskoga J18: Sunne IK, hemma, 23 oktober