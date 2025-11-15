BIK Karlskoga J18 vann med 4–3 borta mot Viking

Det blev dramatiskt när BIK Karlskoga J18 vann mot Viking i U20 Div 1 västra B herr på lördagen. Laget vann med 4–3 (0–1, 1–1, 3–1) borta i Valhall. Felix Erngren blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 18.28 in i tredje perioden.

Melwin Andersson gjorde 1–0 till Viking efter bara 1.47. Efter 12.09 i andra perioden gjorde Viking 2–0 genom Tim Rajasalo och kom allt närmare segern.

BIK Karlskoga J18 reducerade dock till 2–1 genom Louie Ladréhn med 3.19 kvar att spela av perioden. Louie Ladréhn och Lukas Pettersen gjorde att BIK Karlskoga J18 vände till underläget till ledning med 2–3.

Viking kvitterade till 3–3 genom Didrik Davidsson med knappt fyra minuter kvar att spela. Målet kom med 3.49 kvar att spela.

BIK Karlskoga J18 kunde dock avgöra till 3–4 med 1.32 kvar av matchen genom Felix Erngren.

Det här var Vikings andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även BIK Karlskoga J18:s andra uddamålsseger.

Den 7 februari möts lagen återigen, då i Nobelhallen.

I nästa match möter Viking Sunne borta på onsdag 19 november 19.30. BIK Karlskoga J18 möter Kumla lördag 22 november 13.30 hemma.

Viking–BIK Karlskoga J18 3–4 (1–0, 1–1, 1–3)

U20 Div 1 västra B herr, Valhall

Första perioden: 1–0 (1.47) Melwin Andersson.

Andra perioden: 2–0 (32.09) Tim Rajasalo (Hugo Johannesson, Edvin Brokvist), 2–1 (36.41) Louie Ladréhn (Adam Hernstigen, Johannes Reinholdsson).

Tredje perioden: 2–2 (46.51) Lukas Pettersen (Rasmus Lundgren), 2–3 (52.37) Louie Ladréhn (Lukas Björkblom, Felix Erngren), 3–3 (56.11) Didrik Davidsson (Emil Höglund, Theo Keväänranta Eriksson), 3–4 (58.28) Felix Erngren (Lukas Björkblom, Vincent Axelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking: 1-1-3

BIK Karlskoga J18: 3-0-2

Nästa match:

Viking: Sunne IK, borta, 19 november

BIK Karlskoga J18: Kumla HC Black Bulls, hemma, 22 november