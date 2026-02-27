BIK Karlskoga J18 vann klart hemma mot Nor IK U23/Solstad HC

BIK Karlskoga J18-seger med 8–3 mot Nor IK U23/Solstad HC

Fabian Tingström gjorde tre mål för BIK Karlskoga J18

Fredrik Norland matchvinnare för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 vann klart när laget mötte Nor IK U23/Solstad HC på hemmaplan i U20 Div 1 västra B herr. Slutresultatet blev hela 8–3 (3–1, 3–1, 2–1).

BIK Karlskoga J18:s Fabian Tingström tremålsskytt

BIK Karlskoga J18 var starkast i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 6–2.

7.45 in i tredje perioden fick Ville Arvidsson utdelning på pass av Wilmer Wirén och Elias Assia och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Nor IK U23/Solstad HC. 7.52 in i perioden nätade BIK Karlskoga J18:s Melvin Hedquist framspelad av Vincent Persson och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 8–3-mål med 48 sekunder kvar att spela på nytt genom Fabian Tingström på pass av Joel Bervenståhl och Rasmus Lundgren. Det fastställde slutresultatet till 8–3.

BIK Karlskoga J18:s Fabian Tingström stod för tre mål och ett assist, Joel Bervenståhl hade tre assists och Jack Ericson hade tre assists.

BIK Karlskoga J18 ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Nor IK U23/Solstad HC är på elfte och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann BIK Karlskoga 2 med 6–3.

BIK Karlskoga J18–Nor IK U23/Solstad HC 8–3 (3–1, 3–1, 2–1)

U20 Div 1 västra B herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (9.53) Fabian Tingström (Joel Bervenståhl, Noel Hollsten), 1–1 (13.14) Hugo Westin (Felix Nilsson, William Björkman Flodin), 2–1 (15.40) Vincent Persson, 3–1 (19.57) Fredrik Norland (Lukas Björkblom, Jack Ericson).

Andra perioden: 3–2 (28.01) Felix Nilsson, 4–2 (28.59) Fredrik Norland (Jack Ericson), 5–2 (37.24) Lucas Weman (Fabian Tingström, Johannes Reinholdsson), 6–2 (38.35) Fabian Tingström (Joel Bervenståhl, Jack Ericson).

Tredje perioden: 6–3 (47.45) Ville Arvidsson (Wilmer Wirén, Elias Assia), 7–3 (47.52) Melvin Hedquist (Vincent Persson), 8–3 (59.12) Fabian Tingström (Joel Bervenståhl, Rasmus Lundgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 3-0-2

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

Nästa match:

Nor IK U23/Solstad HC: Hammarö HC, hemma, 5 mars 19.30