BIK Karlskoga J18 utklassade Eskilstuna Linden 2 – vann med 7–1

BIK Karlskoga J18 vann med 7–1 mot Eskilstuna Linden 2

Joel Bervenståhl gjorde två mål för BIK Karlskoga J18

Andra raka segern för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C herr med hela 7–1 (2–0, 3–1, 2–0).

Joel Bervenståhl tvåmålsskytt för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. BIK Karlskoga J18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 2.39 genom Axel Karlsson och gick upp till 4–0 innan Eskilstuna Linden 2 svarade.

I periodpausen hade BIK Karlskoga J18 ledningen med 5–1. BIK Karlskoga J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Joel Bervenståhl och Adam Segelström.

BIK Karlskoga J18:s Rasmus Lundgren hade tre assists.

Eskilstuna Linden 2 har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. BIK Karlskoga J18 har sex poäng.

Lagen möts på nytt i Smehallen den 6 november.

Nästa motstånd för BIK Karlskoga J18 är Köping IF 1. Lagen möts onsdag 15 oktober 19.00 i Köpings Ishall.

BIK Karlskoga J18–Eskilstuna Linden 2 7–1 (2–0, 3–1, 2–0)

U18 division 1 västra C herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (7.51) Kevin Karlsson (Rasmus Lundgren), 2–0 (15.34) Joel Bervenståhl (Kim Book).

Andra perioden: 3–0 (22.39) Axel Karlsson (Milton Dahlström, Leo Fermby), 4–0 (36.37) Wilhelm Bergsten (Fabian Tingström), 4–1 (39.15) Simon Flodmark (Atte Aro, Frank Rosedahl Salvéus), 5–1 (39.55) Fabian Tingström (Rasmus Lundgren).

Tredje perioden: 6–1 (49.33) Adam Segelström (Kevin Karlsson), 7–1 (52.15) Joel Bervenståhl (Rasmus Lundgren, Oliwer Borgshed).

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Köping IF:1, borta, 15 oktober