BIK Karlskoga J18 avgjorde i förlängningen mot Köping IF 1

BIK Karlskoga J18 segrade – 5–4 efter förlängning

Joel Bervenståhl avgjorde för BIK Karlskoga J18

Tredje raka segern för BIK Karlskoga J18

Matchen i U18 division 1 västra C herr mellan hemmalaget Köping IF 1 och gästande BIK Karlskoga J18 var oavgjord vid full tid, 4–4. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 5–4 (2–2, 0–1, 2–1, 1–0). Joel Bervenståhl spelade en avgörande roll för BIK Karlskoga J18 med det vinnande målet i förlängningen.

Hällefors IK/Nora HC nästa för BIK Karlskoga J18

Köping IF 1 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter.

BIK Karlskoga J18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Kevin Karlsson och Lucas Weman. Efter 14.58 i andra perioden slog William Hedlund till framspelad av Leon Åkerström och Casper Ahlgren och gav Köping IF 1 ledningen. BIK Karlskoga J18 kvitterade till 3–3 genom Sebastian Ågren i början av tredje perioden i tredje perioden.

Köping IF 1 gjorde 4–3 genom William Svensson som gjorde sitt tredje mål efter 11.43 i tredje perioden.

BIK Karlskoga J18 kvitterade till 4–4 genom Elliot Eliasson efter 13.46 av perioden. Matchvinnare för bortalaget BIK Karlskoga J18 2.55 in i förlängningen blev Joel Bervenståhl med det avgörande 5–4-målet.

Sebastian Ågren och Kevin Karlsson gjorde båda ett mål och två assist för BIK Karlskoga J18. Köping IF 1:s William Svensson gjorde tre mål för Köping IF 1.

Köping IF 1 har nu fyra poäng efter tre spelade matcher medan BIK Karlskoga J18 har åtta poäng efter fyra matcher.

Lagen möts på nytt i Nobelhallen den 27 november.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Köping IF 1 IFK Arboga J18 borta i Gyllene Balken Arena 12.20 medan BIK Karlskoga J18 spelar hemma mot Hällefors IK/Nora HC 12.00.

Köping IF 1–BIK Karlskoga J18 4–5 (2–2, 1–0, 1–2, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 1–0 (2.37) William Svensson, 2–0 (2.52) William Svensson (Liam Norgren, Axel Lönnqvist), 2–1 (6.33) Kevin Karlsson (Kim Book, Sebastian Ågren), 2–2 (13.09) Lucas Weman (Kevin Karlsson, Melvin Kihlman).

Andra perioden: 3–2 (34.58) William Hedlund (Leon Åkerström, Casper Ahlgren).

Tredje perioden: 3–3 (45.36) Sebastian Ågren (Joel Bervenståhl, Malte Ragnarsson), 4–3 (51.43) William Svensson, 4–4 (53.46) Elliot Eliasson (Sebastian Ågren, Kim Book).

Förlängning: 4–5 (62.55) Joel Bervenståhl (Kevin Karlsson, Melvin Kihlman).

Nästa match:

Köping IF 1: IFK Arboga, borta, 19 oktober

BIK Karlskoga J18: Hällefors IK/Nora HC, hemma, 19 oktober