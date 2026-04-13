Bik Karlskoga besegrade Modo Hockey i avgörande matchen

Bik Karlskoga vann med 4–1 mot Modo Hockey

Det blev seger hemma i avgörande mötet med 4–1 (1–1, 1–0, 2–0). Det gör att Bik Karlskoga har avgjort matchserien mot Modo Hockey i Hockeyallsvenskans semifinal. Bik Karlskoga vann med 4-3 i matcher.

Elton Hermansson gav Modo Hockey ledningen efter elva minuters spel assisterad av Jesper Olofsson. Bik Karlskoga kvitterade när Simen Andre Edvardsen slog till på passning från Henrik Björklund och Gustaf Thorell efter 17.50.

Bik Karlskoga gjorde också 2–1 efter 4.38 i andra perioden när Oliver Eklind fick träff framspelad av Eero Teräväinen och Jonatan Harju.

Hampus Plato stod för målet när laget ökade också ledningen till 3–1 med 1.41 kvar att spela. Bik Karlskoga punkterade matchen med ett 4–1-mål med 54 sekunder kvar att spela på nytt genom Oliver Eklind med assist av Hampus Plato och Tim Barkemo.

Bik Karlskoga är nu klart för final.

Bik Karlskoga–Modo Hockey 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

Hockeyallsvenskans semifinal

Första perioden: 0–1 (11.00) Elton Hermansson (Jesper Olofsson), 1–1 (17.50) Simen Andre Edvardsen (Henrik Björklund, Gustaf Thorell).

Andra perioden: 2–1 (24.38) Oliver Eklind (Eero Teräväinen, Jonatan Harju).

Tredje perioden: 3–1 (58.19) Hampus Plato, 4–1 (59.06) Oliver Eklind (Hampus Plato, Tim Barkemo).

Slutresultat i serien: Bik Karlskoga–Modo Hockey 4–3