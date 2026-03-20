Bedard och Michejev matchvinnare när Chicago besegrade Minnesota

Chicago segrade – 2–1 mot Minnesota

Connor Bedard avgjorde för Chicago

Chicagos 26:e seger

Det blev uddamålsseger för bortalaget Chicago i matchen mot Minnesota i Grand Casino Arena. Laget vann fredagens match i NHL med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0).

Inför matchen hade Chicago sex raka förluster mot Minnesota.

Minnesota–Chicago – mål för mål

Ilja Michejev gjorde 1–0 till gästerna Chicago efter 16 minuter efter förarbete från Andrew Mangiapane och Andrew Mangiapane.

Efter 11.47 i andra perioden nätade Connor Bedard och gjorde 0–2. Minnesotas Nico Sturm gjorde 1–2 efter 15.47 på pass av Hunter Haight och Brock Faber.

I tredje perioden höll Chicago i sin 2–1-ledning och vann.

Minnesota har en vinst och fyra förluster och 11–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Chicago har tre vinster och två förluster och 11–13 i målskillnad.

Resultatet innebär att Minnesota ligger kvar på tredje plats i Central division och Chicago sist, på åttonde plats i Central division.

Det här var fjärde mötet mellan Minnesota och Chicago den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Minnesota Wild vunnit.

Lördag 21 mars möter Minnesota Dallas hemma 21.00 och Chicago möter Colorado hemma 01.30.

Minnesota–Chicago 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (16.22) Ilja Michejev (Andrew Mangiapane, Andrew Mangiapane).

Andra perioden: 0–2 (31.47) Connor Bedard, 1–2 (35.47) Nico Sturm (Hunter Haight, Brock Faber).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 1-1-3

Chicago: 3-1-1

Nästa match:

Minnesota: Dallas Stars, hemma, 21 mars 21.00

Chicago: Colorado Avalanche, hemma, 21 mars 01.30