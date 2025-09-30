Bäcken vann – Jacob Carlén matchvinnare

Bäcken segrade – 5–1 mot Olofström

Jacob Carlén tvåmålsskytt för Bäcken

Andra raka nederlaget för Olofström

Bäcken besegrade Olofström på hemmaplan i tisdagens match i U20 region syd herr. 5–1 (1–0, 3–1, 1–0) slutade matchen.

Det var första segern för Bäcken. I premiären förlorade laget med 4–10 mot Karlskrona .

Bäckens Jacob Carlén tvåmålsskytt

Bäcken tog ledningen efter 17.04, genom Jacob Carlén assisterad av Gustav Engström och Tim Juhlin. Bäcken tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 3.40 genom Jacob Carlén, och gick upp till 3–0 innan Olofström svarade.

I periodpausen hade Bäcken ledningen med 4–1. Laget punkterade matchen med ett 5–1-mål med 43 sekunder kvar att spela genom Philippe Holm framspelad av Kevin Grahn Olsson.

Philippe Holm gjorde ett mål för Bäcken och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts på nytt i Stålhallen den 11 november.

På lördag 4 oktober 14.00 spelar Bäcken borta mot Borås, och Olofström hemma mot Halmstad HF.

Bäcken–Olofström 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)

U20 region syd herr, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (17.04) Jacob Carlén (Gustav Engström, Tim Juhlin).

Andra perioden: 2–0 (23.40) Jacob Carlén (Philippe Holm, Alex Eriksson), 3–0 (26.43) Kevin Grahn Olsson (Philippe Holm, Isak Sjöström), 3–1 (30.32) Noel Öfverman (Andreas Jørgensen, Axel Evernäs), 4–1 (34.13) Ville Westin (Tim Juhlin, Conrad Edlund).

Tredje perioden: 5–1 (59.17) Philippe Holm (Kevin Grahn Olsson).

Nästa match:

Bäcken: Borås HC, borta, 4 oktober

Olofström: Halmstad Hammers HC, hemma, 4 oktober