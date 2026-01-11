Bäcken vann i förlängningen mot Lidköping

Det blev en riktigt tajt match när Lidköping tog emot Bäcken i U18 division 1 syd A vår. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0). Hannes Ekdahl gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Bäcken.

Bäcken tog därmed andra raka segern, efter 10–1 mot Mölndal i premiären.

Lidköping–Bäcken – mål för mål

Vincent Gustafsson gav Lidköping ledningen efter 18.37 efter förarbete från Karl Axelsson.

Andra perioden blev mållös.

10.26 in i tredje perioden slog Helmer Vungi till framspelad av Victor Hedenfeldt och Melvin Englund och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Bäcken 3.39 in i förlängningen blev Hannes Ekdahl med det avgörande förlängningsmålet.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Marconihallen.

På söndag 18 januari 14.00 spelar Lidköping borta mot Kungälv och Bäcken hemma mot Kållered SK U18.

Lidköping–Bäcken 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd A vår, Ishallen Lidköping

Första perioden: 1–0 (18.37) Vincent Gustafsson (Karl Axelsson).

Tredje perioden: 1–1 (50.26) Helmer Vungi (Victor Hedenfeldt, Melvin Englund).

Förlängning: 1–2 (63.39) Hannes Ekdahl (Melvin Mireblom, Max Rosenkvist).

Nästa match:

Lidköping: Kungälvs IK, borta, 18 januari 14.00

Bäcken: Kållered SK, hemma, 18 januari 14.00