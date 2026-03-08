Bäcken tog ny seger mot favoritmotståndet

Bäcken-seger med 4–1 mot Hisingen

Bäckens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Olle Skartind avgjorde för Bäcken

Bäcken har haft det lätt mot Hisingen i U18 division 1 syd A vår. Och på söndagen vann Bäcken på nytt – den här gången med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) hemma i Marconihallen. Det var Bäckens sjätte raka seger mot Hisingen.

Segern var Bäckens åttonde på de senaste nio matcherna.

Bäcken–Hisingen – mål för mål

Helmer Vungi gjorde 1–0 till Bäcken efter 4.31 efter pass från Gustav Engström.

Bäcken gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Olle Skartind och Melker Gyllenspetz Munro.

Hisingen reducerade dock till 3–1 genom John Björsander med 3.38 kvar att spela av perioden.

3.18 in i tredje perioden nätade Bäckens Max Rosenkvist på pass av Emil Kollgren och Victor Hedenfeldt och ökade ledningen.

Det här betyder att Bäcken slutar på andra plats och Hisingen på sjunde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Bäcken HC vunnit.

Bäcken–Hisingen 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

U18 division 1 syd A vår, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (4.31) Helmer Vungi (Gustav Engström).

Andra perioden: 2–0 (30.55) Olle Skartind (Valter Algerin, Max Rosenkvist), 3–0 (35.19) Melker Gyllenspetz Munro (Philip Khanna, Victor Hedenfeldt), 3–1 (36.22) John Björsander (Mateusz Myszka).

Tredje perioden: 4–1 (43.18) Max Rosenkvist (Emil Kollgren, Victor Hedenfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 5-0-0

Hisingen: 1-0-4