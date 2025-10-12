Bäcken säkrade bortaseger mot Kungälv

Seger för Bäcken med 3–1 mot Kungälv

Sten Aronsson avgjorde för Bäcken

Andra raka segern för Bäcken

Bäcken vann matchen borta mot Kungälv i U18 division 1 syd A på söndagen. 1–3 (0–1, 0–1, 1–1) slutade matchen.

Bäcken har startat med två raka segrar, efter 4–1 mot Kållered i premiären.

Hisingen nästa för Bäcken

Bäcken tog ledningen efter 14 minuter genom Melker Bertilsson assisterad av Albin Lindström och Gustav Engström. Efter 8.06 i andra perioden slog Sten Aronsson till på pass av Gustav Engström och Sture Aronsson och gjorde 0–2. Efter 10.33 i tredje perioden ökade Bäcken på till 0–3 genom Max Rosenkvist.

Kevin Englis Mattiasson reducerade förvisso men närmare än 1–3 kom inte Kungälv. Bäcken tog därmed en säker seger.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 november i Marconihallen.

I nästa match, torsdag 16 oktober möter Kungälv Hanhals J18 borta i Kungsbacka Ishall 19.30 medan Bäcken spelar hemma mot Hisingen 19.40.

Kungälv–Bäcken 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

U18 division 1 syd A, Oasen

Första perioden: 0–1 (14.26) Melker Bertilsson (Albin Lindström, Gustav Engström).

Andra perioden: 0–2 (28.06) Sten Aronsson (Gustav Engström, Sture Aronsson).

Tredje perioden: 0–3 (50.33) Max Rosenkvist (Albin Lindström, Melker Gyllenspetz Munro), 1–3 (53.40) Kevin Englis Mattiasson (Léon Dindic Jönsson).

Nästa match:

Kungälv: Hanhals IF, borta, 16 oktober

Bäcken: Hisingens IK, hemma, 16 oktober