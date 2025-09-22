Axel Ridderström fixade segern för Flemingsberg i matchen mot Vallentuna

Seger för Flemingsberg med 5–2 mot Vallentuna

Axel Ridderström med tre mål för Flemingsberg

Andra raka segern för Flemingsberg

Det blev ett hattrick för Flemingsbergs Axel Ridderström i matchen mot Vallentuna i U20 region öst herr. Flemingsberg vann på hemmaplan med 5–2 (0–1, 2–0, 3–1).

Flemingsberg tog därmed andra raka segern, efter 5–4 mot Enköping i premiären.

Flemingsbergs Axel Ridderström tremålsskytt

Vallentuna tog ledningen efter 13.11, genom Gustavs Licis-Licitis på pass av Titus Cummings och Elton Cegrell. Benjamin Törngren och Melvin Kreibom gjorde att Flemingsberg vände till underläget till ledning med 2–1. Vallentuna kvitterade till 2–2 genom Gustavs Licis-Licitis i början av tredje perioden i tredje perioden.

Flemingsberg stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 5–2 på bara 4.22. Flemingsberg tog därmed en klar seger.

Flemingsbergs Axel Ridderström stod för tre mål och ett assist.

Lagen spelar mot varandra igen den 27 oktober i Vallentuna Ishall.

I nästa match, lördag 27 september, har Flemingsberg Almtuna hemma i Visättra Ishall 17.10, medan Vallentuna spelar hemma mot Nyköping 17.40.

Flemingsberg–Vallentuna 5–2 (0–1, 2–0, 3–1)

U20 region öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (13.11) Gustavs Licis-Licitis (Titus Cummings, Elton Cegrell).

Andra perioden: 1–1 (30.54) Melvin Kreibom (Theo Venturi Karlström, Tomas Chautur), 2–1 (36.39) Benjamin Törngren (Jacob Heimer, Axel Ridderström).

Tredje perioden: 2–2 (40.24) Gustavs Licis-Licitis (Elton Cegrell, Rune Af Sandberg), 3–2 (53.31) Axel Ridderström (Melvin Kreibom), 4–2 (55.10) Axel Ridderström, 5–2 (57.53) Axel Ridderström (Jacob Heimer, Wilfred Liss-Larsson).

Nästa match:

Flemingsberg: Almtuna IS, hemma, 27 september

Vallentuna: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 27 september