Axel Levander målskytt när Hudiksvall vann mot Kiruna
- Hudiksvall vann med 1–0 mot Kiruna
- Axel Levander matchvinnare för Hudiksvall
- Hudiksvall höll tätt bakåt
Hudiksvall vann med 1–0 på bortaplan mot Kiruna i hockeyettan norra. Matchens enda mål gjorde Axel Levander, inskickat i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.
Wings Arlanda nästa för Hudiksvall
Kiruna har två vinster och tre förluster och 12–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hudiksvall har tre vinster och två förluster och 11–9 i målskillnad. Det här var Kirunas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hudiksvalls andra uddamålsseger.
Kiruna tar sig an Örnsköldsvik Hockey i nästa match hemma lördag 1 november 15.00. Hudiksvall möter Wings Arlanda hemma onsdag 29 oktober 19.00.
Kiruna–Hudiksvall 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
Hockeyettan norra, Lombiahallen
Andra perioden: 0–1 (39.43) Axel Levander (Anton Schagerberg, Henrik Olsén).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kiruna: 2-1-2
Hudiksvall: 3-1-1
Nästa match:
Kiruna: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 1 november
Hudiksvall: Wings HC Arlanda, hemma, 29 oktober
