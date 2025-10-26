Axel Levander målskytt när Hudiksvall vann mot Kiruna

Hudiksvall vann med 1–0 mot Kiruna

Axel Levander matchvinnare för Hudiksvall

Hudiksvall höll tätt bakåt

Hudiksvall vann med 1–0 på bortaplan mot Kiruna i hockeyettan norra. Matchens enda mål gjorde Axel Levander, inskickat i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.

Wings Arlanda nästa för Hudiksvall

Kiruna har två vinster och tre förluster och 12–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hudiksvall har tre vinster och två förluster och 11–9 i målskillnad. Det här var Kirunas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hudiksvalls andra uddamålsseger.

Kiruna tar sig an Örnsköldsvik Hockey i nästa match hemma lördag 1 november 15.00. Hudiksvall möter Wings Arlanda hemma onsdag 29 oktober 19.00.

Kiruna–Hudiksvall 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Andra perioden: 0–1 (39.43) Axel Levander (Anton Schagerberg, Henrik Olsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 2-1-2

Hudiksvall: 3-1-1

Nästa match:

Kiruna: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 1 november

Hudiksvall: Wings HC Arlanda, hemma, 29 oktober