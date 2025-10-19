Axel Klingvall tremålskytt i SSK U20:s seger mot Linköping

SSK U20 vann med 6–5 mot Linköping

Axel Klingvall gjorde tre mål för SSK U20

Balazs Bendeguz Ven matchvinnare för SSK U20

Axel Klingvall stod för ett hattrick när SSK U20 besegrade Linköping på hemmaplan med 6–5 (3–0, 1–2, 2–3) i U20 nationell södra.

SSK U20:s Axel Klingvall tremålsskytt

SSK U20 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Linköping hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

SSK U20 gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 4–2 till 6–2, målen av Axel Klingvall och Balazs Bendeguz Ven och punkterade matchen.

Loke Krantz, Victor Blårand och Douglas Paul reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 6–5 kom inte Linköping.

Linköpings Oscar Holmertz hade tre assists. Axel Klingvall gjorde tre mål för SSK U20.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, SSK U20 med 13–18 och Linköping med 22–20 i målskillnad. Det här var SSK U20:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Linköpings andra uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Linköping HC med 5–3.

Torsdag 23 oktober 19.00 spelar SSK U20 hemma mot VIK Hockey U20. Linköping möter Rögle hemma i Stångebro Ishall lördag 25 oktober 15.30.

SSK U20–Linköping 6–5 (3–0, 1–2, 2–3)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (3.41) Karl Sterner (Adam Hesselvall), 2–0 (10.54) Ludvig Söderberg (Winston Cummings, Ian Petronijevic Lepsa), 3–0 (18.35) Axel Klingvall (Alexander Hjorth).

Andra perioden: 3–1 (24.16) Axel Bjurman (Oscar Holmertz, Wilhelm Hasselhuhn), 4–1 (26.10) Axel Klingvall (Nils Håkansson, Hugo Zetterlund), 4–2 (28.40) Douglas Paul (Sebastian Dahlqvist).

Tredje perioden: 5–2 (43.53) Axel Klingvall (Winston Cummings, Axel Diberius), 6–2 (47.31) Balazs Bendeguz Ven, 6–3 (55.12) Loke Krantz (Oscar Emvall, Oscar Holmertz), 6–4 (55.48) Victor Blårand (David Norgren, Melvin Nilsson), 6–5 (58.39) Douglas Paul (Milton Carpenhammar, Oscar Holmertz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 2-1-2

Linköping: 2-1-2

Nästa match:

SSK U20: VIK Västerås HK, hemma, 23 oktober

Linköping: Rögle, hemma, 25 oktober