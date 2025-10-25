Avesta vann – efter hattrick av Linus Vallin

Avesta vann med 5–2 mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Linus Vallin med tre mål för Avesta

Andra raka segern för Avesta

Linus Vallin gjorde tre mål när Avesta segrade borta mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 i U20 division 1 västra A herr. Till slut blev det 5–2 (3–0, 1–1, 1–1).

Resultatet innebär att Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 nu har fyra förluster i rad.

Avesta stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Efter 11.30 i andra perioden ökade Avesta på till 0–4 på nytt genom Linus Vallin.

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 reducerade dock till 1–4 genom Anton Lindqvist efter 12.50 av perioden. Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 gjorde 2–4 genom Martin Andersson efter 13.13 av matchen.

Avesta kunde dock avgöra till 2–5 med 22 sekunder kvar av matchen genom Eddie Malta.

Avestas Linus Vallin stod för fyra poäng, varav tre mål.

Den 17 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Avestahallen.

I nästa omgång har Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 Skutskär J20 borta i Team Sportia Arena, lördag 8 november 18.00. Avesta spelar hemma mot Skutskär J20 lördag 1 november 14.00.

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20–Avesta 2–5 (0–3, 1–1, 1–1)

U20 division 1 västra A herr, Kristinehovs ishall

Första perioden: 0–1 (2.34) Artem Sharets (Albin Bäckström, Linus Vallin), 0–2 (4.10) Linus Vallin (Carl Berglund, Texas Lövdin Rickmo), 0–3 (14.53) Linus Vallin (Artem Sharets, Albin Bäckström).

Andra perioden: 0–4 (31.30) Linus Vallin (Ossian Friman, Viktor Lyckman), 1–4 (32.50) Anton Lindqvist (Elias Backlund, William Åhlstad).

Tredje perioden: 2–4 (53.13) Martin Andersson (Noel Folmerz, Max Törnqvist), 2–5 (59.38) Eddie Malta.

Nästa match:

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: Skutskärs SK U23, borta, 8 november

Avesta: Skutskärs SK U23, hemma, 1 november