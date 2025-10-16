Avesta utklassade Falu 2 på hemmaplan

Avesta-seger med 7–1 mot Falu 2

Oliver Almkärr med tre mål för Avesta

Bruno Basilius matchvinnare för Avesta

Avesta dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Falu 2 i U18 division 1 västra B herr med hela 7–1 (1–0, 2–0, 4–1).

Avestas Oliver Almkärr tremålsskytt

Avesta tog ledningen efter 5.17 genom Oliver Almkärr på pass av Victor Österberg. Även i andra perioden var Avesta starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål i mitten av perioden av Bruno Basilius och Oliver Almkärr. Avesta tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.15 genom Arthur Romlin och gick upp till 5–0 innan Falu 2 svarade.

Segern skrevs till slut till 7–1 för Avesta.

Avestas Oliver Almkärr gjorde tre mål och Victor Österberg stod för ett mål och två assists.

Avesta har nu sex poäng efter tre spelade matcher medan Falu 2 har tre poäng efter fyra matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 27 november i Lugnets Ishall.

Söndag 19 oktober möter Avesta Häradsbygden borta 12.00 och Falu 2 möter Borlänge Hockey 2 hemma 11.45.

Avesta–Falu 2 7–1 (1–0, 2–0, 4–1)

U18 division 1 västra B herr, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (5.17) Oliver Almkärr (Victor Österberg).

Andra perioden: 2–0 (31.53) Bruno Basilius (Cesar Oscarsson, Theo Lindberg), 3–0 (35.22) Oliver Almkärr.

Tredje perioden: 4–0 (42.15) Arthur Romlin (Bruno Basilius), 5–0 (44.56) Victor Österberg (Max Johansson, Arthur Romlin), 5–1 (55.42) Simon Olsson (Hampus Enarsson, Karl Wassberg), 6–1 (56.16) Oliver Almkärr (Victor Österberg), 7–1 (57.16) Loui Thorén Hedblom (Willy Pettersson, Oskar Marnetoft).

Nästa match:

Avesta: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 19 oktober

Falu 2: Borlänge HF 2, hemma, 19 oktober