Avesta slog IFK Arboga IK efter Rick Brunemalms dubbel

Avesta vann med 6–3 mot IFK Arboga IK

Rick Brunemalm tvåmålsskytt för Avesta

Avesta gjorde fem raka mål

Det blev Avesta som gick segrande ur mötet med IFK Arboga IK i U20 division 1 västra A herr på hemmaplan, med 6–3 (1–2, 2–0, 3–1).

Det var första segern för Avesta. I premiären förlorade laget med 5–6 mot Falu J20 .

Rick Brunemalm med två mål för Avesta

Avesta tog ledningen i första perioden genom Carl Berglund.

Tristan Thy och William Rickard gjorde att IFK Arboga IK vände till underläget till ledning med 1–2. Därefter fixade Avestas Loui Thorén Hedblom och Viktor Lyckman att laget vände underläge till ledning med 3–2. Avesta stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–2 till 6–2.

Rasmuz Kortene reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte IFK Arboga IK. Avesta tog därmed en säker seger.

Den 20 december tar lagen sig an varandra igen, då i Gyllene Balken Arena.

Lördag 25 oktober 16.00 spelar Avesta borta mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20. IFK Arboga IK möter Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 hemma i Gyllene Balken Arena lördag 18 oktober 16.40.

Avesta–IFK Arboga IK 6–3 (1–2, 2–0, 3–1)

U20 division 1 västra A herr, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (6.11) Carl Berglund (Robin Leijd), 1–1 (8.42) Tristan Thy (Noel Danielsson), 1–2 (19.54) William Rickard (Anton Guschlbauer).

Andra perioden: 2–2 (29.18) Loui Thorén Hedblom (Texas Lövdin, Sixten Erixon), 3–2 (33.05) Viktor Lyckman (Albin Bäckström, Carl Berglund).

Tredje perioden: 4–2 (42.45) Rick Brunemalm (Sixten Erixon), 5–2 (56.31) Rick Brunemalm (Elias Walldén), 6–2 (56.55) Linus Vallin (Robin Leijd, Albin Bäckström), 6–3 (57.16) Rasmuz Kortene (Ruben Lundblad, Filip Olofsson).

Nästa match:

Avesta: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF U23, borta, 25 oktober

IFK Arboga IK: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF U23, hemma, 18 oktober