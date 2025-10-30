Avesta avgjorde i tredje perioden – vann mot Falu J18

Avesta-seger med 4–2 mot Falu J18

Theo Lindberg gjorde två mål för Avesta

Tredje raka förlusten för Falu J18

Avesta vann matchen hemma mot Falu J18 i U18 division 1 västra B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Avesta drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (0–1, 1–0, 3–1).

Eddie Forsberg gav Falu J18 ledningen efter 19 minuter. Efter 5.34 i andra perioden slog Theo Lindberg till framspelad av Victor Österberg och Willy Pettersson och kvitterade för Avesta. Avesta tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.12 genom Sixten Erixon och gick upp till 3–1 innan Falu J18 svarade.

Slutresultatet blev 4–2 i Avestas favör.

Avestas Victor Österberg hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 december i Lugnets Ishall.

Söndag 2 november möter Avesta Orsa borta 13.15 och Falu J18 möter Borlänge Hockey 2 hemma 11.45.

Avesta–Falu J18 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)

U18 division 1 västra B herr, Avestahallen

Första perioden: 0–1 (19.47) Eddie Forsberg.

Andra perioden: 1–1 (25.34) Theo Lindberg (Victor Österberg, Willy Pettersson).

Tredje perioden: 2–1 (45.12) Sixten Erixon (Nileo Gabrielsson, Oliver Almkärr), 3–1 (54.05) Theo Lindberg (Victor Österberg, Loui Andersson), 3–2 (59.55) Nils Nord (Hugo Liljeqvist, Edwin Olsson), 4–2 (59.59) Willy Pettersson (Victor Österberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 3-0-2

Falu J18: 1-0-4

Nästa match:

Avesta: Orsa IK, borta, 2 november

Falu J18: Borlänge HF 2, hemma, 2 november