Auston Matthews i form när Toronto vann mot Nashville

Toronto vann med 7–4 mot Nashville

Torontos Auston Matthews tvåmålsskytt

Toronto gjorde tre raka mål

Hemmalaget Toronto tog hem de två poängen efter seger mot Nashville i NHL. 7–4 (2–0, 2–2, 3–2) slutade onsdagens match.

Auston Matthews gjorde två mål för Toronto

I första perioden var det Toronto som var vassast. Laget vann perioden med 2–0.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Toronto ökade ledningen till 5–2 genom Auston Matthews efter 10.46 i tredje perioden.

Roman Josi reducerade dock för Nashville med bara fyra minuter kvar att spela och skapade spänning.

Med 3.08 kvar i perioden ökade Toronto på till 6–3 återigen genom Auston Matthews.

Nashville reducerade dock till 6–4 genom Nick Perbix med 1.12 kvar att spela av perioden.

Toronto kunde dock avgöra till 7–4 med 24 sekunder kvar av matchen genom William Nylander.

Torontos Matthew Knies hade tre assists, John Tavares stod för ett mål och två assists och Oliver Ekman-Larsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Nashville tog hem lagens senaste möte med 5–2 i Bridgestone Arena.

Den 21 december tar lagen sig an varandra igen, då i Bridgestone Arena.

Toronto möter NY Rangers i nästa match hemma fredag 17 oktober 01.00. Nashville möter samma dag Montreal borta.

Toronto–Nashville 7–4 (2–0, 2–2, 3–2)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (8.42) Jake Mccabe (Dakota Joshua, John Tavares), 2–0 (13.34) Oliver Ekman-Larsson.

Andra perioden: 2–1 (23.21) Mike Mccarron (Brady Skjei, Nick Perbix), 2–2 (24.05) Erik Haula (Ozzy Wiesblatt), 3–2 (28.49) John Tavares (William Nylander, Oliver Ekman-Larsson), 4–2 (36.31) Bobby Mcmann (Nicholas Robertson, Oliver Ekman-Larsson).

Tredje perioden: 5–2 (50.46) Auston Matthews (Matthew Knies, Easton Cowan), 5–3 (56.08) Roman Josi (Adam Wilsby, Jonathan Marchessault), 6–3 (56.52) Auston Matthews (John Tavares, Matthew Knies), 6–4 (58.48) Nick Perbix (Adam Wilsby, Ozzy Wiesblatt), 7–4 (59.36) William Nylander (Matthew Knies).

Nästa match:

Toronto: New York Rangers, hemma, 17 oktober

Nashville: Montreal Canadiens, borta, 17 oktober