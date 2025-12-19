Åtta raka segrar för SDE – efter 4–0 mot Färjestad

SDE vann med 4–0 mot Färjestad

SDE:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Gabrielle David tvåmålsskytt för SDE

SDE och Färjestad har två helt olika formkurvor. SDE vann fredagens möte i Enebybergs Ishall och har därmed åtta raka segrar i SDHL. Bortalaget Färjestad däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 4–0 (0–0, 2–0, 2–0).

Det var SDE:s tionde raka seger mot Färjestad.

SDE höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Alva Johnsson blev matchvinnare

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 11.37 in i andra perioden som SDE tog ledningen genom Alva Johnsson på passning från Josefine Holmgren och Julie Zwarthoed.

Efter 17.43 i andra perioden slog Gabrielle David till på pass av Kayleigh Hamers och Ella Sköldebäck och gjorde 2–0.

5.46 in i tredje perioden nätade SDE:s Gabrielle David återigen och ökade ledningen.

SDE gjorde också 4–0 genom Hilda Ljungberg efter 17.52.

Resultatet innebär att SDE ligger kvar på fjärde plats och Färjestad på nionde plats i tabellen.

I nästa match möter SDE Linköping hemma och Färjestad möter Djurgården hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 december 14.00.

SDE–Färjestad 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

SDHL, Enebybergs Ishall

Andra perioden: 1–0 (31.37) Alva Johnsson (Josefine Holmgren, Julie Zwarthoed), 2–0 (37.43) Gabrielle David (Kayleigh Hamers, Ella Sköldebäck).

Tredje perioden: 3–0 (45.46) Gabrielle David, 4–0 (57.52) Hilda Ljungberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 5-0-0

Färjestad: 0-1-4

Nästa match:

SDE: Linköping HC, hemma, 27 december 14.00

Färjestad: Djurgårdens IF, hemma, 27 december 14.00