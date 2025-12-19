Åtta raka segrar för SDE – efter 4–0 mot Färjestad
Följ HockeySverige på
Google news
- SDE vann med 4–0 mot Färjestad
- SDE:s nionde seger på de senaste tio matcherna
- Gabrielle David tvåmålsskytt för SDE
SDE och Färjestad har två helt olika formkurvor. SDE vann fredagens möte i Enebybergs Ishall och har därmed åtta raka segrar i SDHL. Bortalaget Färjestad däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 4–0 (0–0, 2–0, 2–0).
Det var SDE:s tionde raka seger mot Färjestad.
SDE höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
Alva Johnsson blev matchvinnare
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
Det var först 11.37 in i andra perioden som SDE tog ledningen genom Alva Johnsson på passning från Josefine Holmgren och Julie Zwarthoed.
Efter 17.43 i andra perioden slog Gabrielle David till på pass av Kayleigh Hamers och Ella Sköldebäck och gjorde 2–0.
5.46 in i tredje perioden nätade SDE:s Gabrielle David återigen och ökade ledningen.
SDE gjorde också 4–0 genom Hilda Ljungberg efter 17.52.
Resultatet innebär att SDE ligger kvar på fjärde plats och Färjestad på nionde plats i tabellen.
I nästa match möter SDE Linköping hemma och Färjestad möter Djurgården hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 december 14.00.
SDE–Färjestad 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)
SDHL, Enebybergs Ishall
Andra perioden: 1–0 (31.37) Alva Johnsson (Josefine Holmgren, Julie Zwarthoed), 2–0 (37.43) Gabrielle David (Kayleigh Hamers, Ella Sköldebäck).
Tredje perioden: 3–0 (45.46) Gabrielle David, 4–0 (57.52) Hilda Ljungberg.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
SDE: 5-0-0
Färjestad: 0-1-4
Nästa match:
SDE: Linköping HC, hemma, 27 december 14.00
Färjestad: Djurgårdens IF, hemma, 27 december 14.00
Den här artikeln handlar om: